Norlin hyllar sitt gamla lag: "Lyckats extremt bra - alla underkastar sig spelidén"

I kväll tar ligatian IFK Göteborg emot tolfteplacerade Varbergs Bois i jakten på att återta en placering i toppstriden. Detta med en hel del skadebekymmer i truppen, och tre raka förluster i ryggen.

- Det blir viktigt att vi hittar tillbaka till hur vi spelade i de första omgångarna. Samma shape på laget, samma intensitet och samma energi. Det vanliga. Hitta tillbaka till det vi var bra på i början, säger Gustaf Norlin till Fotbollskanalen.

Säsongen 2020 tillhörde Norlin Varberg, som precis hade tagit sig upp till allsvenskan för första gången i historien. Den säsongen stod anfallaren för fem mål och sex assist, innan han inför fjolårssäsongen värvades till IFK Göteborg.

- Ja, jag var ju ett år där, så det är några gubbar man känner. Det ska bli kul.

Sedan avancemanget till allsvenskan har Varberg klarat av att hålla sig kvar två år på raken, trots minst sagt begränsade resurser. Ett facit som imponerar på Gustaf Norlin.

- De har lyckats extremt bra med så små medel. Det är alltid ett lag som jobbar extremt hårt för varandra. Alla underkastar sig spelidén och hela den biten, så det är otroligt imponerande att de har fått ihop det så bra. För dem är det väl också bara att fortsätta, säger 25-åringen.

Det känns som att lagsammanhållningen måste vara bra i en sådan klubb för att det ska fungera?

- Jo, så är det i alla lag. Är det harmoni i truppen så är det ju bra, liksom. Nu har jag inte hört av dem på ett tag, förutom någon enstaka, men de har det säkert bra där nere.

Hur tror du att resten av säsongen går för dem?

- Det får vi se, det är ju upp till dem. Men på söndag ska vi ta tre poäng mot dem, så då kan de förhoppningsvis räkna med noll.

Med på hela Varbergs resa har huvudtränare Joakim Persson varit. 47-åringen har gjort sig känd för att sticka ut med sina intervjuer, men Norlin menar att han inte är så speciell som många tror.

- Både ja och nej. Det är en jättefin människa utanför fotbollen. I fotbollen så har han sina ideér och då får man följa dem, annars så är man inte där. Så kan man väl säga. Men det är en bra tränare, säger Norlin.

Under Blåvitts träningsvecka har både Tobias Sana, Gustav Svensson, Alexander Jallow, Oscar Wendt och Mattias Bjärsmyr saknats till och från av olika anledningar. I Sanas frånvaro hoppas Gustaf Norlin få förtroendet från Mikael Stahre.

- Jag hoppas verkligen få spela från start. Jag vill bara komma in och köra ut all energi på en gång, känns det som. Jag är extremt taggad och hoppas på en start, men blir det inhopp så får man i så fall komma in med samma energi.

IFK Göteborg-Varbergs Bois har avspark klockan 17.30.