Norling flaggar - AIK:s nyförvärv behöver mer tid: "Bra om de får extra stöd"

När Rikard Norling möter media inför söndagens allsvenska premiär hemma mot Östersund är det två dagar kvar till match. Han är på gott humör.

- Jag mår som en prins. Det är dags igen, säger han till Fotbollskanalen och ler.

- Det är skönt när premiären kommer, för man triggas i gång av att: "Nu är något på gång". Det blir viktigt och man kanske får lite fjärilar i magen till och med två dagar innan match, när man tänker på det. Det är jäkligt bra för arbetsinsatsen. Man blir mer fokuserad, helt enkelt. Jag har en bra och härlig känsla.

Var AIK står är tränaren dock inte helt säker på.

- Vi har bytt ut ett antal spelare och det gör ju att känslan av var vi står kanske är lite mer intressant att få svar på under den här starten. Det är därför vi behöver dra i gång och få en känsla för hur starka vi är just nu.

Två (Alexander Milosevic och Robin Jansson) av tre ordinarie mittbackar från i fjol har lämnat och Janssons ersättare Karol Mets har bara hunnit med två träningar med sitt nya lag inför matchen mot Östersund.

- Allt är inte satt och inarbetat, på grund av att det är i just den lagdelen som vi har flest nya spelare. Därför är det svårt att räkna med att allt ska vara på plats, och dessutom nu när Karol kommer till oss två dagar innan seriestart så är det än mer tydligt att det här inte kommer vara på plats.

- Det kommer nog finnas anledning att säkerställa en tydlighet och arbetssätt som känns genomarbetat. Vi behöver tid till det. Spelarna behöver tid till det. Det är riktigt bra om vi tillsammans kan ge de spelarna stöttning, både vi spelare och ledare här men också Friends och alla AIK:are på läktarna. Jag hoppas att de kan ge de nya spelarna extra support. De är inte så inspelade än som vi kan förvänta oss.

Hur mycket har de som är helt nya förstått än så länge av det du och din stab vill se?

- Saku (Ylätupa) har varit sjuk någon vecka och varit i väg med landslaget och så. Han har inte haft den tiden här som kanske varit perfekt för att kunna utnyttja tiden maximalt och komma in i det. Med både Magnar (Ødegaard) och Daniel (Granli) har jag identifierat vad de behöver tänka på, vad vi behöver jobba på med de två och vad som redan är bra.

Att det inte har klaffat än har Norling inte gjort någon hemlighet av. I veckan gästade han podcasten Radio Råsunda och sa då följande angående cupkvartsfinalen mot Öster:

- Där och då var det uppenbart för mig att de nya spelarna behöver mer tid för att behärska det här spelet. Det gjorde vi inte då.

I samma intervju var Norling tydlig med att han kräver att de nya spelarna greppar AIK:s spelsätt.

- Är det så att man (som spelare) inte klarar av att ta sig an det här spelet och instruktionerna så kommer man inte att spela. Det är inte så att jag håller på i all tid och evighet för att försöka spela in spelare som inte är tillräckligt bra, sa han.

- När jag vet att jag inte har någon spelare som jag kan lita på så kommer jag vara väldigt noga med mina laguttagningar och om det är så att jag spelar med någon som jag inte är helt säker på så kommer jag vara extremt tydlig med vilka arbetsuppgifter den spelaren ska ha i matchen. För att säkerställa en prestation som innebär att vi kan göra resultat.

Motståndaren Östersund är något av ett frågetecken för AIK-tränaren. I vinter har det varit stor omsättning på spelare i ÖFK.

- Frågar du mig om Östersund för två år sedan hade det varit baserat på en väldig kontinuitet över tid, både spelmässigt, gällande spelarna och ledarteamet. Nu är det inte kontinuitet på samma sätt, men å andra sidan har de byggt upp muskler som gör att de kan köpa in bra spelare. De har bra spelare och bra tränare, men sen vet jag inte hur långt de har kommit med sitt bygge. Därför vet jag inte heller exakt vad jag kan förvänta mig i slagkraftighet, säger Norling till Fotbollskanalen.

Känner du igen Östersund från tidigare i det som de visat upp under till exempel cupen i år?

- Ja, det är ju trots allt många spelare som man känner igen som Östersund-spelare. Det är klart att det är så. Men det är lite annorlunda kring hur vi förbereder oss mot dem jämfört med tidigare.

AIK-Östersund sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 14.00 under söndagen.