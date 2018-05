Norling: ”Har en extremt stor respekt för Alm, för vad han gjort i AIK”

I maj 2016 valde AIK att sparka sin huvudtränare Andreas Alm. Ersättare blev återvändaren Rikard Norling. Därefter flyttade Alm till danska Vejle, men inför den här säsongen tog han över BK Häcken.

Nu möts de båda tränarna för första gången sedan Norling blev Alms efterträdare. AIK gästar Häcken under onsdagen.

- Vi har mötts några gånger och jag har extremt stor respekt för honom kollegialt. Speciellt för det han gjort här (i AIK), säger Rikard Norling.

Snackade du med honom när du tog över?

- Nej, vi har ingen sådan kontakt alls.

Det är inte så att man vill kolla läget efter att man tar över någons jobb?

- Nej, vi har inte den kontakten. Det kanske skulle kunna vara naturligt att göra så, men vi har liksom inte jobbat tillsammans. Jag jobbade med ”Micke” (Mikael Stahre) men Andreas kom när jag försvann. Just Andreas har jag aldrig haft den arbetsmässiga kontakten med. Det kanske också är anledningen till att vi inte har en närmare kontakt mer än just att vi är kollegor.

Hur ser du på att möta Häcken på bortaplan?

- Vi möter ett lag som påminner mycket om Hammarby, i alla fall som de spelat på slutet. På de positionerna som Hammarby har skickliga spelare har Häcken skickliga spelare.

