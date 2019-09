Nu ska Kindberg höras i rätten: ”Ska bli väldigt skönt”

Efter att "Sollefteåbon" och "Peabmannen" hörts i rättssalen är det nu Daniel Kindbergs tur att pressas av åklagarna. Själv menar den förre ÖFK-ordföranden att han ser fram emot att få berätta sin sida av historien.

- Det ska bli jättebra, absolut. Det ser jag fram emot, sa han till Fotbollskanalen tidigare i veckan.

Varför?

- Jag tycker det är bra att man får chansen att beskriva och berätta hur det har varit. Så det känns jättebra. Det här har ju pågått i ett och ett halvt år, officiellt, och det har spritts ut i media och vinklats och tyckts och trotts. Det ska bli väldigt skönt för mig att beskriva hur jag upplevt det. Det går ju knappast att förvanska ljudfilerna här inne.

Åklagarsidan har under förhandlingens gång varit tydlig med att man ser på Kindberg som drivande bakom det misstänkta upplägget. De tre männen ska, enligt åklagarsidan, ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Fotbollskanalen är på plats under hela rättegången för att bevaka det som händer i Härnösand. Rättegången pågår fram till i början av oktober.