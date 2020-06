Nya MFF-kaptenen Christiansen kommer inte att förändras: "Jag är den jag är"

Danske Anders Christiansen tar över Markus Rosenbergs lagkaptensbindel. Malmö FF har väntat med att offentliggöra kaptensvalet och bindeln har varit i ett antal olika spelares ägo under året. Bland annat hade Behrang Safari den under Europa League-matcherna mot Wolfsburg.

På pressträffen efter dagens MFF-träning säger tränaren Jon Dahl Tomasson att valet av Christiansen inte var svårt.

- Vi har riktigt många bra kaptensämnen som hade kunnat fylla rollen, men jag har sett en riktigt fin utveckling de här månaderna. Han är en samlingspunkt både för äldre och yngre spelare i truppen. Så svaret är nog nej.

Dahl Tomasson säger att det inte finns någon vice-kapten för tillfället. Några av spelarna med mycket erfarenhet har tränaren diskuterat extra med, men att han generellt pratat med hela truppen.

Lagets nummer tio Anders Christiansen kommer köra vidare som spelmotor och ettrig pådrivare på mittfältet .

Hur kommer du agera med bindeln på planen nu?

- Så som jag alltid har gjort. Jag kommer inte förändras på något sätt. Jag är den jag är och blir inte en ny person nu. För mig är det viktiga att inte förändra mig själv. Det är väl också en anledning till att jag blev vald, för den typen jag är. Ni får se samma Christiansen på planen som under tidigare år, säger Christiansen.

Dansken åkte på åtta varningar under förra årets tävlingar men har inte funderat på om temperamentet måste kylas ner som lagkapten. Han pekar på MFF:s tidigare lagkapten Markus Rosenberg, som också blev varnad och gillade att snacka på planen.

Christiansen har dock inte pratat med Rosenberg personligen efter att ha tilldelats kaptensbindeln.

Har du varit lagkapten i någon annan klubb?

- Nej. Som Jon (Dahl Tomasson) säger så har tränaren ofta pratat med en större grupp av spelare. Såklart är det en stor grej och jag är stolt över att vara kapten, men det förändrar inte mycket för mig eller mina lagkamrater. Vi ska göra exakt samma sak som vi gjort tidigare. Det är att vinna matcher och det är det viktigaste. Vi ska alla bidra till laget, ändå tills den sista matchen så vi kan stå med Lennart Johanssons pokal igen.

Betyder detta att "AC" är säkrad för Malmö FF under överskådlig framtid? 29-åringen återvände till MFF efter en misslyckad vår 2018 i belgiska Gent.

- Man kan säga att jag aldrig ville komma tillbaka till Malmö när jag var i Belgien, även om jag var jättenöjd här. Jag älskar att spela fotboll här, jag älskar hela mitt liv här. Man har byggt upp med en familj här men först och främst så älskar jag att spela fotboll, och det är det jag funderar på, säger Christiansen.

Han fortsätter:

- Jag har under hela min karriär lagt vikt vid att uppnå så mycket som möjligt, och alltid tänkt att man ska ta nästa steg. Nu blir jag trettio år på måndag och för mig handlar det bara om att njuta och spela fotboll. Jag funderar inte mycket på vad som händer imorgon. Man vet inte vad som sker under coronakrisen, man kan aldrig säga aldrig. Men det viktigaste är att jag älskar att spela fotboll. Det gör jag just nu och det har jag fokus på.