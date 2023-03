Officiellt: AIK presenterar Dabo

Manuel Lindberg, vd/klubbdirektör och tf sportchef:

- Lamine är en ung spelare från Spanien som tränade och spelade träningsmatcher med oss i höstas och gjorde ett bra intryck för framtiden. Då vi har haft en del ändringar i truppen på det defensiva mittfältet under de senaste dagarna så valde vi att bredda truppen just på den positionen genom att ta in Lamine.

Mer inom kort.