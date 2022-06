Officiellt: AIK säljer Ofori

Det var i början av januari som AIK kommunicerade att Ebenezer Ofori, 26, lånas ut till Vejle BK. I låneavtalet fanns det även en köpoption inskriven, en option som den danska klubben nu har valt att aktivera.

På onsdagen meddelar AIK att Vejle köper loss Ofori. Därmed lämnar han Stockholmsklubben permanent.

- Tiden under återkomsten i AIK blev inte som vi förväntade oss utifrån speltid och i dom samtal som förts under våren så har beslutet växt fram. Jag önskar Ebenezer all lycka i sin fortsatta karriär, säger sportchef Henrik Jurelius i pressmeddelandet.

Ebenezer Ofori lämnar nu AIK för andra gången i karriären:

- Jag vill rikta ett stort tack till AIK-familjen. Det har varit en fantastisk resa med den här underbara klubben från min första dag i Sverige, säger han och fortsätter:

- AIK kommer föralltid att ha en speciell plats i mitt hjärta, det är tufft att ta farväl men jag behövde en annorlunda utmaning någon annanstans för tillfället. Så tack alla och jag kommer att supporta klubben var jag än går.

AIK meddelar samtidigt att övergångssumman landar mellan 0 till 2 500 000 kronor i netto. Totalt spelade Ebenezer Ofori 37 matcher i AIK-tröjan sedan han återvände till klubben från Stuttgart 2020.

26-åringen representerade även Gnaget mellan 2013-2017. Hans kontrakt med Vejle sträcker sig över säsongen 2024.