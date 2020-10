Officiellt: Almqvist lämnar Peking - klar för rysk klubb

IFK Norrköping-talangen Pontus Almqvist, 21, har i år slagit igenom i allsvenskan med fem mål på 20 matcher, varav fem från start. Dessutom har han även slagit sig in i Sveriges U21-landslag och stod bland annat för två mål mot Italien i september i U21-EM-kvalet.

Nu meddelar Norrköping att talangen lämnar klubben för spel i ryska laget Rostov, som är på sjundeplats i den ryska högstaligan. Almqvist är glad över att övergången gått igenom.

- Jag vill tacka alla fantastiska supportrar, grabbarna i laget och ledarstaben. Utan er hade jag aldrig fått den här chansen och jag är otroligt tacksam för mina fem år i IFK Norrköping. Jag vill rikta ett extra stort tack till Jens Gustafsson och Marcus Falk Olander, utan dem hade jag inte tagit mig hit. IFK Norrköping är Sveriges bästa klubb för unga spelare som vill ta steget vidare. Jag önskar klubben lycka till, och vi kanske ses i framtiden, säger 21-åringen i en kommentar på IFK:s hemsida.

Peking-managern Jens Gustafsson om Almqvists flytt:

- Pontus har haft en fantastisk resa hos oss. Han har jobbat väldigt hårt och under vägen lärt sig att hantera både sitt sätt att leva som elitfotbollsspelare och sina fysiska förutsättningar. Att kunna vägleda, hjälpa honom och följa den utveckling han haft har varit ett privilegium för oss alla. Vi är oerhört stolta över Pontus och den utveckling han har haft hos oss, och vi är glada över att återigen kunna stoltsera med att ännu en spelare från IFK Norrköping får möjligheten att nå sina drömmar, säger han.

Aftonbladet uppgav tidigare på torsdagen att övergånssumman är på 35 miljoner kronor.

Almqvist kom första gången till Pekings akademi under 2015, men lämnade sedan och återvände under 2016 igen. Under 2017 gjorde han allsvensk debut. Nu blir han i stället lagkamrat med landsmännen Dennis Hadzikadunic och Armin Gigovic. Just Gigovic blev också klar för Rostov på torsdagen.