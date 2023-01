Officiellt: Bajen skriver kontrakt med trio

På måndagen meddelar Hammarby att Saidou Alioum Moubarak, Ibrahima Brèze Fofana och Kingsley Gyamfi har skrivit a-lagskontrakt. Respektive spelare har skrivit på ett avtal som sträcker sig över säsongen 2026.

Bajens chefsscout Mikael Hjelmberg säger följande om Saidou Alioum Moubarak, 19-åringen som kom på lån från Kamerun under sommaren 2022.

- Alioum såg vi för första gången 2019, och sedan dess har vi följt honom och hans framfart. Han kom upp till oss för provspel under våren 2022. Sedan lånade vi honom under hösten från hans akademi i norra Kamerun. Det har nu mynnat ut i att vi har köpt loss Alioum och skrivit ett längre avtal som sträcker sig fyra år framåt. Alioum är med på lägret i Marbella och tanken är, precis som med Fofana, att han ska konkurrera om en plats i a-truppen fullt ut, säger Hjelmberg om vänsteryttern.

Ibrahima Brèze Fofana kommer från Guinea och anslöt till Hammarby från Club Brugge i somras. 20-åringen kommer nu att träna med de grönvitas a-lag.

- I fallet med Fofana så bröt han sitt avtal med Club Brugge under sommaren 2022. Vi valde att agera väldigt snabbt och tog in honom på ett korttidskontrakt. Under hösten har han gjort det väldigt bra och vi bedömer att han kan bli riktigt värdefull för klubben. Tanken är att även han ska konkurrera fullt ut om en plats i a-laget, säger Hjelmberg och fortsätter:

- Vi såg redan under 2019 när han representerade Guinea i afrikanska mästerskapen för U17. Då var han inte möjlig för oss att plocka in, utan det blev Club Brugge. Nu har han både hunnit debutera samt varit lagkapten för Guineas a-landslag. Det är en väldigt spännande spelare som vi skrivit ett längre avtal med.

Kingsley Gyamfi, 18, kom också till Hammarby 2022. Mittbacken har hållit till i P19-laget sedan dess och kommer nu att träna med Hammarby TFF framöver.

- Kingsley har vi scoutat på plats i Ghana där han gav ett väldigt bra intryck på oss. Vi lånade Kingsley från hans akademi under hösten 2022. Han spelade då i Bajens U19-lag, och är född 2004. Vi valde även där att utnyttja en köpoption från hans akademi i Ghana. Kingsley kommer att starta upp med HTFF under 2023 och vi har även där skrivit ett avtal på fyra år. Han spelar som mittback, och vi ser stor potential i honom. Jag kan tänka mig att han gör en liknande resa som Aziz (Ouattata), som även han startade upp i U19 en gång i tiden, och ser faktiskt en ännu större höjd i Kingsley, avslutar Hjelmberg.

Hammarbys a-lag befinner sig just nu på träningsläger i Marbella.