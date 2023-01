Officiellt: Beijmo lämnar Malmö FF

Efter två och ett halvt år lämnar Felix Beijmo, 24, Malmö FF på tillfällig basis för spel i danska Århus på lån till den 30 juni i sommar. Därmed återförenas han med förre Malmö FF-tränaren Uwe Rösler, som sedan tidigare basar i den danska klubben.

- Vi har haft en bra dialog med Felix om hans situation på så väl lång som kort sikt. I den dialogen har Felix haft en önskan om mer speltid än vad vi i dagsläget kan garantera honom här i Malmö FF. Efter diskussioner med så väl AGF Århus som Felix så är vi överens om att det här är bästa lösningen för alla inblandade, säger MFF:s sportchef Daniel Andersson.

AGF:s sportchef Stig Inge Bjørnebye om lånet:

- Vi har följt Felix under en lång period och är riktigt glada över att vi nu lyckats få honom till AGF. Han är en spelare som vår huvudtränare är mycket bekant med genom deras tid tillsammans i Malmö och Felix kommer, med sin erfarenhet och sina egenskaper, in som ett mycket bra tillskott i vår trupp, säger sportchefen på klubbens hemsida.

I fjol kom Beijmo till spel i 27 matcher i allsvenskan, men inför i år har Skånelaget tagit in Anton Tinnerholm, som spelar på samma position, från New York City.



Beijmo var även på lån hos MFF från Werder Bremen under 2019, men anslöt först på permanent basis sommaren 2020. Beijmo har i grunden kontrakt med MFF över 2023. Han har även en bakgrund med spel i Greuther Fürth, Djurgårdens IF och IF Brommapojkarna.