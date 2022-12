Officiellt: Bergström klar för Djurgården

Jacob Bergström, 27, har under senaste åren tillhört Mjällby AIF, men lämnade nyligen Blekinge-klubben och har nu hittat en ny hemvist. Under onsdagen går Djurgårdens IF ut med att forwarden ansluter till klubben för ett kontrakt över tre år.

- Det här känns fantastiskt, en otrolig möjlighet att få komma hit. Det har alltid varit min förening närmast hjärtat så det är en dröm som går i uppfyllelse att krita på för Djurgårdens IF, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag ärvde rätt mycket kläder av mina två äldre kusiner när jag var mindre och de fick mig in på rätt bana. Jag fick en Dif-mössa tidigt och sedan har jag byggt det därifrån.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson om värvningen:

- Jacob har egenskaper som vi kommer att ha stor nytta av i offensiven. Han är kraftfull, jobbar stenhårt och är bra i straffområdet, en riktig murbräcka i offensiven. Det ger oss ett verktyg i anfallet som vi kanske saknat lite grann, där vi får in en spelare som verkligen vill vara i boxen och ta för sig, säger Andersson på klubbens hemsida och fortsätter:

- Sedan är ju Jacob djurgårdare sedan han var liten, så det har ju varit något av en dröm för honom att få komma hit och spela här. Han har ju haft ett tufft år med sin hjärnskakning. Men nu är han återställd och kan han komma in med sin fantastiska energi och personlighet på Kaknäs där han garanterat kommer att höja humöret.

Bergström var först nära att skriva på för den allsvenska nykomlingen Halmstads BK, men valde alltså i slutändan en flytt till Stockholm.

- Jacob hade tackat ja till vårat avtal men ändrade sig och gick på Djurgårdens i stället, sa HBK:s manager Magnus Haglund nyligen till Hallandsposten.

Bergström stod i år för två mål och två assist på 15 framträdanden med Mjällby i allsvenskan. Under senaste tre åren har han spelat med Blekinge-laget i allsvenskan, samtidigt som han var med och förde upp klubben till serien 2019.