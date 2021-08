Officiellt: Degerfors lånar Tottenham-målvakt

Degerfors sålde under onsdagen förstemålvakten Ismael Diawara till Malmö FF. Under torsdagen presenterade den allsvenska nykomlingen en ersättare, Alfie Whiteman, 22, på lån från Premier League-klubben Tottenham Hotspur.

Värmlandslaget meddelar att klubbarna har kommit överens om ett lån över resten av säsongen, samtidigt som det finns en option om förlängning.

- Jag är väldigt upprymd över att vara i Sverige och få spela i allsvenskan. Degerfors är en klassisk klubb med en fantastisk kultur och det ska bli en spännande utmaning att spela i ett annat land, säger Whiteman i en kommentar på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Jag är en snabb och smidig målvakt. I Tottenhamn jobbar vi också mycket på att vara bra med fötterna. Jag har fått fantastisk erfarenhet av att träna med spelare som Joe Hart och Hugo Lloris. Nu är det upp till mig att visa vad jag går för på planen.

Sportchefen Patrik Werner:

- Vi har under en tid känt till att ”Ismo” förmodligen skulle komma att lämna föreningen. Under den här perioden har vi jobbat intensivt med att hitta en fullgod ersättare. Vi har sett över marknaden noga. Lån, köp, kontraktslösa spelare. När möjligheten kom att plocka in en spelare från en av Europas största klubbar kände vi att det var ett mycket intressant alternativ.

Whiteman har tillhört Tottenham sedan barnsben och har kontrakt med den engelska klubben till sommaren 2022. Han har inte fått speltid i Premier League, men har däremot gjort en match i Europa League. Annars har han mest spelat med Spurs U23-lag.