Officiellt: Degerfors värvar Krezic

Degerfors IF gav under söndagen besked om att yttern Daniel Krezic, 25, ansluter till klubben från Varbergs Bois för ett kontrakt över tre år. Krezic inledde säsongen 2020 med två mål och en assist på nio matcher i allsvenskan, men åkte sedan på en korsbandsskada och kom bara till spel i en allsvensk match under den gångna säsongen.

Nu är Krezic glad över att få spela i Degerfors framöver.

- Det känns mycket bra att få vara på plats i Degerfors och komma igång. Jag har koll på flera spelare i truppen och jag älskar sättet som Degerfors IF vill spela på. Spelsättet var den största anledningen till att jag ville komma hit, säger Krezic i en kommentar på klubbens hemsida.

Degerfors-sportchefen Patrik Werner om värvningen:

- Det är en spelare som passar perfekt in hos oss med sin snabbhet. Han hade ett kanon-år 2020 men var tyvärr skadad under större delen av 2021, men får han vara hel kommer han att vara ett jättebra tillskott till truppen.