Officiellt: Degerfors värvar Pavlovic

Degerfors IF presenterade tidigare under onsdagen målvakten Sondre Rossbach - och har nu gjort klart med ytterligare ett nyförvärv inför den kommande säsongen. Senare under onsdagen går klubben ut med att Damjan Pavlovic, 21, ansluter från kroatiska HNK Rijeka.

Pavlovic, som är en defensiv mittfältare, kommer in på lån över 2023, samtidigt som Värmlandslaget har en köpoption.

- Jag är glad att vara här. Det blir lite av en nystart för mig och jag ser fram emot att få hjälpa klubben och bli en bättre spelare. Jag hoppas att vi kan åstadkomma något mycket bra, säger han på klubbens hemsida.

- Jag visste inte så mycket om Degerfors innan de hörde av sig, men jag känner några spelare som spelat i Sverige, som varit i Standard Lièges akademi och jag har pratat lite med dem. Jag har tittat på några matcher och jag har en bra känsla, fortsätter han.

Pavlovic beskriver vidare sin spelstil så här:

- Folk brukade kalla mig "the pitbull" förr eftersom jag var väldigt aggressiv på planen. Nu är jag något lugnare, men har fortfarande en ganska aggressiv spelstil. Min stora styrka som fotbollsspelare är nog min teknik och min bollbehandling. Jag är inte jättestor, men jag är väldigt stark och svår att ta bollen ifrån.

Degerfors sportchef Patrik Werner om övergången:

- Damjan är en bollsäker, defensiv mittfältare med bra fötter. En ettrig spelare som jobbar hårt i defensiven. Trots sin unga ålder så har han gjort många matcher på hög nivå och det känns bra att vi kan knyta till oss en sådan spelare.

Pavlovic är i grunden skolad i belgiska Standard Lieges akademi, och gjorde 27 matcher med klubbens A-lag i den belgiska högstaligan innan han i fjol gick till Rijeka, där han blev noterad för sex framträdanden fram till onsdagens utlåning.