Officiellt: Djurgården lånar ut anfallare

Djurgården värvade för två år sedan anfallaren Adam Bergmark Wiberg, 23, från Gefle IF. Sedan dess har dock Bergmark Wiberg fått ont om speltid i Stockholmslaget och under förra säsongen var han därmed utlånad till Örgryte IS med spel i superettan. Efter åtta mål och en assist på 29 matcher med Öis, så lånas han nu ut igen över 2021.

Djurgården meddelar nu att Bergmark Wiberg lånas ut till Falkenbergs FF över den kommande säsongen.

- Det fanns ett ganska stort intresse, både från allsvenska lag och superettan-klubbar men jag vill känna att jag ska spela varenda match samtidigt som jag är i en utmanande och utvecklande miljö, säger anfallaren i en kommentar på Djurgårdens Twitter-konto.

ANNONS

Bergmark Wiberg har avtal med Djurgården över 2022.