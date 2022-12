Officiellt: Djurgården plockar in Lucas Bergvall

Djurgårdens IF gick tidigare under fredagen ut med att Theo Bergvall, 18, från IF Brommapojkarna är klubbens femte nyförvärv inför 2023.

Nu presenterar Stockholmsklubben ytterligare en ny spelare - Theos bror Lucas Bergvall, 16, från BP. Kontraktet är skrivet över tre år.

- Jättekul att skriva på för Djurgården. Det känns som ett väldigt bra steg i min karriär och jag kommer till en förening som jag tror passar mig bra just nu, säger 16-åringen i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Jag hade många valmöjligheter men det kändes ändå som att Djurgården var ett perfekt steg för mig. Allt handlar inte om pengar utan det är känslan man får som är viktigast - och allt kändes också väldigt bra när jag kom hit till Djurgården och fick en tydlig bild av hur Bosse (Andersson), Peter (Kisfaludy) och alla övriga jobbar i föreningen.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

- Lucas är ju en av Sveriges mest lovande och omskrivna talanger som har uppvaktats av många klubbar utomlands och vi är otroligt stolta och tacksamma att han valde att komma till Djurgården. Han är ju en otroligt skicklig fotbollsspelare och har pondus redan i sin unga ålder, med sin spelskicklighet och speluppfattning. Lucas har höga ambitioner med sin fotboll, är målmedveten och ser Djurgården som sitt nästa steg att gå och det är kul att han stannar i Sverige, för det har inte saknats anbud. Så vi är väldigt glada att han fortsätter sin resa här hos i Djurgården och vi tackar för det förtroende som familjen Bergvall har gett oss.

Tidigare i veckan uppgav Aftonbladet att Djurgården betalar runt tio miljoner kronor (inklusive bonusar) för talangen. Han ska ha nobbat klubbar som Feyenoord, PSV och Midtjylland, samt en flytt till någon klubb inom City Football Group (som driver Manchester City och flera andra klubbar).

Lucas Bergvall blev i år noterad för ett mål och en assist på elva seriematcher i superettan när BP gick upp till allsvenskan.