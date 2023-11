Officiellt: El Ouatki lämnar Varberg

Yassine El Ouatki, som inför årets säsong anslöt till Varbergs Bois från Paris Saint-Germains verksamhet, har inte en framtid i nye tränaren Tobias Linderoths lag 2024.

Efter nedflyttningen till superettan meddelar Bois under måndagen att El Ouatki lämnar klubben efter 19 allsvenska framträdanden. Avtalet bryts i förtid.

- Yassine kom från PSG, och har varit oerhört professionell under sin tid i klubben. Han har aldrig gnällt utan jobbat på dag ut och dag in. Han har alltid varit positiv och tagit hand om sina medspelare på och utanför planen. Under hösten har dock inte speltiden blivit det han önskat, och med vår stora trupp så väljer vi tillsammans att bryta avtalet, säger Bois sportchef Thomas Askebrand på klubbens Instagram-konto.

El Ouatki startade i flera matcher under säsongsinledningen, och var under hösten främst på bänken, då han endast spelade i en av de sista sex ligamatcherna den här säsongen.

Varbergs Bois slutade sist i årets upplaga av allsvenskan.