Officiellt: Häcken värvar Layouni

Vålerenga-forwarden Amor Layouni, 30, har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt till BK Häcken och allsvenskan.

Nu står det klart att Layouni flyttar till Hisingen-klubben, som en offensiv förstärkning i den allsvenska toppstriden. Kontraktet är över tre år.

- Jag har gått runt och det är riktigt bra förutsättningar för att lyckas. Föreningen i sig verkar också vara väldigt, väldigt bra. Det är många människor som jobbar runt klubben och det känns bra - jag har fått en väldigt, väldigt bra första känsla, säger Layouni i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Förväntningarna är väldigt höga på mig själv. Jag vill bidra med mycket mål och assist och bra spel så klart. Att komma långt i Europa skulle vara jättekul, det är ett mål man måste ha, och så klart också gå för att vinna allsvenskan.

Häckens sportchef Martin Ericsson:

- Efter ett långvarigt intresse så har vi äntligen Amor på plats på Gothia Park Academy. Det är en rutinerad spelare med ett stort offensivt register och en bra fysik. Som de flesta av våra offensiva spelare kan han spela på flera positioner men han utgår huvudsakligen från vänster eller från höger kant.

Layouni kom till Vålerenga från egyptiska Pyramids under 2021, och var under den gångna vårsäsongen på lån hos Western Sydney i Australien. Han har även en bakgrund med spel i Bodø/Glimt, Elverum, Degerfors IF och IK Brage.

Layouni har genom åren gjort 24 mål och 26 assist på 99 matcher i norska Eliteserien.