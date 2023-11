Officiellt: Hammarby förlänger med Fenger

Hammarby IF gick under fredagen ut med en trevlig nyhet till klubbens supportrar inför helgen. Trotjänaren Mads Fenger, som anslöt under sommaren 2017, har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2025.

- Vi i familjen kom fram till ett bra beslut - att stanna kvar i Stockholm. Jag är jätteglad. Det är ingen hemlighet att det har varit mycket spekulationer om vad som kommer att hända, men i slutändan fick vi ihop det och det är jag jättenöjd med, säger Fenger på klubbens hemsida.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg:

- Det känns oerhört bra och glädjande att Mads valt att förlänga sitt kontrakt med Hammarby. I nästan sju säsonger har han varit stabiliteten, tryggheten och ryggraden i klubbens resa uppåt. Mads professionalism är det som personifierar honom. Jag är både tacksam och glad att få fortsätta arbeta med Mads i två år till.

Fenger har genom åren gjort 186 matcher med Stockholmsklubben.