Officiellt: Hammarby förlänger med talang: "Det känns jättebra"

Mayckel Lahdo skrev under förra året sitt första kontrakt med Hammarby. Nu meddelar klubben att de förlänger talangens kontrakt över 2022. 18-åringen spelade under förra året fotboll i samarbetsklubben IK Frej, men kommer tillhöra Hammarbys A-lag under försäsongen.

- Det känns jättebra att ha förlängt kontraktet och få köra igång med A-laget. Det har alltid varit målet, så det är väldigt stort för mig. Självklart hoppas jag, precis som varenda spelare, att få speltid, men jag tar det dag för dag och ska prestera vid varje tillfälle, så får vi se vart det landar, säger Mayckel till klubben.

Sportchef Jesper Jansson om förlängningen:

- Vi ser en stor potential i Mayckel, och det är en spelare som lägger ner ett hårt arbete för att nå hela vägen. Han gjorde en stark säsong i Frej förra året och ingick även i A-lagets matchtrupp vid några tillfällen. När vi kör igång försäsongen kommer han att ha A-laget som sin bas, så får vi se var han får sin huvudsakliga matchning under 2021, säger han.

Under förra säsongen gjorde Lahdo fem mål på 21 framträdanden.