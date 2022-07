Officiellt: Hammarby värvar Concha

Efter att ha sålt Williot Swedberg (till Celta Vigo) och Mayckel Lahdo (Feyenoord) är Hammarby på jakt efter offensiva nyförvärv för att stärka truppen inför höstsäsongen. På onsdagskvällen blev det offciellt att sportchef Jesper Jansson har gjort klart med ett nytillskott.

Det är David Concha som ansluter till Bajen från CD Badajoz, som spelar i spanska tredjeligan Primera Division R.F.E.F. Den 25-årige spanske yttern har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till december 2024.

- Det finns många intressanta spelare i serierna under La Liga, och vi började titta närmare på den marknaden redan före Martí blev klar för oss, även om självklart fler dörrar öppnats sedan Martí kom in. David är en spelare med fina kvaliteter, en tekniskt skicklig ytter med fin vänsterfot som passar perfekt in i vårt spelsätt, säger Jesper Jansson till Bajens hemsida.

ANNONS

Huvudtränare Marti Cifuentes om nyförvärvet:

- David är en mångsidig spelare som kan spela på flera positioner, och han är bra en mot en, och stark i presspelet. Dessutom har han internationell erfarenhet och jag är övertygad om att han har mycket att bidra med till vår trupp, säger Cifuentes.

David Concha är fostrad i Racing Santander, men har även representerat Real Sociedad, Numancia och Barcelona B. Mellan 2019-2020 testade 25-åringen lyckan i japanska Gamba Osaka innan han återvände till CD Badajoz, som han tillhört fram tills nu.

- Jag ser fram emot att få komma till Hammarby och att få träffa mina nya lagkamrater och möta klubbens supportrar. Jag kommer göra mitt yttersta för klubben och hoppas att vi först och främst får en bra fortsättning på säsongen, säger Concha.

David Concha blir spelklar för Hammarby från och med den 15 juli, då det svenska transferfönstret öppnar.

ANNONS