Officiellt: Jansson lämnar AIK för MLS: "Hans historia är unik"

När stora skadeproblem uppstod sent inför förra säsongen valde AIK att värva in Robin Jansson från division 1-klubben Oddevold. Mittbacken klev rakt in i den svartgula startelvan och blev en kugge i det lag som bärgade SM-guldet 2018.

Nu, redan efter ett år, säljs Jansson. 27-åringen är klar för Orlando City i MLS.

- Robins historia är unik. Transfern till AIK, utvecklingen i AIK och hjälterollen i Allsvenskans sista omgång är tre delar som ingen ens funderade på i början på mars 2018. Med mindre än tio månader kvar på avtalet är vi överens med Robin och Orlando City om att en försäljning är nästa kapitel för honom. För AIK Fotboll är den sammantagna bedömningen att vi med de medel som vi tjänar ska kunna återinvestera på ett sätt som gör att det utvecklar truppen på både kort och på lång sikt. Vi önskar Robin all lycka med de utmaningar som han nu vill anta och hälsar honom välkommen tillbaka i framtiden, säger AIK:s sportchef Björn Wesström till klubbens hemsida.

Jansson själv säger följande i en kommentar:

- Ända sedan den dagen som jag kom till AIK har jag blivit väldigt bra mottagen och fått ett bra stöd från spelare, ledare och fantastiska supportrar. Jag har haft en underbar tid i AIK och förra året lyfte vi Lennart Johanssons pokal tillsammans. När den här möjligheten med Orlando City dök upp var det ett äventyr som jag ville testa på. Jag hoppas att våra vägar möts igen i framtiden.

AIK meddelar att affären är vad klubben kallar för en klass två-försäljning utifrån deras klassificeringssystem, som används när spelare lämnar. Det innebär att klubben tjänar mellan 2,5 miljoner och fem miljoner kronor netto, efter avdrag till bland annat agenter och tidigare klubbar.

Nu är AIK:s plan att ersätta Jansson med en ny mittback. Det bekräftar sportchefen Björn Wesström.