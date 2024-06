Officiellt: Johansson lånas ut till Varberg

I somras tog Alexander Johansson steget från Halmstad till seriekonkurrenten Brommapojkarna. Där fick anfallaren det aldrig att flyga under sitt första halvår.

Men med en hel försäsong i benen var förhoppningarna att Johansson skulle lyckas slå sig in i Olof Mellberg och Andreas Engelmarks lag under 2024. Men så har inte blivit fallet.

Nikola Vasic har svarat för en stark vår där han har öst in mål och detta har inneburit att Johansson har begränsats till sex allsvenska framträdanden under 2024, där samtliga har kommit som inhoppare. Detta följs av att BP under måndagen meddelar att 24-åringen nu lånas ut till Varberg.

- Alle behöver speltid och vi har hittat en bra lösning tillsammans med Varberg. Vi kommer att följa honom nära under hösten och ser fram emot att få tillbaka en taggad Alle, säger sportchef Philip Berglund på BP:s hemsida.

Lånet sträcker sig över resten av säsongen och Johansson förstärker nu ett Varberg som slåss för att hålla sig kvar i superettan. Efter 13 spelade matcher är laget tabelltia, tre poäng före Örebro på kvalplats.