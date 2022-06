Officiellt: KFF värvar Jansson

Rony Jansson, född 2004, har tränat med Kalmar FF senaste tiden och var med på föreningens träningsläger i Österrike. Nu står det klart att finländaren ansluter till KFF permanent.

På tisdagen meddelar Smålandslaget att Jansson har skrivit på ett kontrakt med föreningen. Avtalets längd framgår dock inte.

- Bitarna börjar falla på plats. Jag börjar sakta men säkert hitta rätt, lära känna spelarna och sättet Kalmar spelar på, säger mittbacken, och avslöjar när han tog beslutet att gå till KFF:

- Efter första besöket. När jag träffat coacherna, spelarna och resten av gänget. Jag gillade allt: faciliteter, människorna och staden. Det blev ett lätt val.

ANNONS

Sportchef Jörgen Petersson om nyförvärvet:

- Vi är glada att ha knutit till oss en ung spelare med stor potential. Rony var med oss på lägret i Österrike och visade prov på fina kvalitéer. Han ansluter till truppen under veckan och kommer nu att ges möjlighet att anpassa sig in i vår verksamhet under hösten.

Rony Jansson kommer närmast från HJK Helsingfors, där han hört till i reservlaget. 18-åringen har även sju ungdomslandskamper med Finland på meritlistan.

Tidigare i dag blev det även klart att Papa Diouf återvänder till KFF.