Officiellt: Kouame lämnar Elfsborg

IF Elfsborg-talangen Prince Isaac Kouame, 22, har under senaste åren varit utlånad till Gais, Motala AIF och Skövde AIK. Under tisdagen går Elfsborg ut med att 22-åringen lämnar klubben vid kontraktets slut.

Kouame tackar därmed för sin tid i Borås-klubben.

- Elfsborg har känts som en familj sedan jag kom till Sverige. Klubben har hjälpt mig med mycket, att bli den spelare som jag har blivit. Jag har haft fina lagkamrater och ledare så jag vill bara tacka Elfsborg för allt, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

- Det har alltid varit Elfsborg och klubben har betytt väldigt mycket för mig. Så det är synd att vi lämnar varandra nu men jag hoppas att vi hittar varandra igen i framtiden.

ANNONS

Managern Jimmy Thelin:

- Vi tackar Prince Isaac för tiden i Elfsborg. Han har under sina år alltid jobbat hårt och visat att han vill utveckla sig. En spelare med stor potential men som vi av konkurrensskäl inte kan erbjuda en förlängning. Vi önskar honom all lycka till i sin fortsatta fotbollskarriär.