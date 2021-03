Officiellt: Lahne återvänder till allsvenskan - lånas in till Häcken

Både GP och Expressen har tidigare rapporterat om BK Häckens intresse för Jack Lahne, och under torsdagen rapporterade Aftonbladet att Lahne var klar för Häcken. Nu är det också officiellt.

På klubbens hemsida meddelar de att den offensiva spelaren lånas in från franska Amiens fram till sommaren.

- Jag är verkligen glad över att få komma till BK Häcken. Det är en bra klubb som spelar en anfallsinriktad fotboll, vilket passar mig perfekt. Jag hade ett bra samtal med Andreas (Alm) och han presenterade en bra plan för mig. Det har varit en hel del utlåningar nu men när jag hörde Andreas prata om allting här så kände jag att jag kan hjälpa Häcken och Häcken kan hjälpa mig, säger Lahne i en kommentar.

Sportchef Martin Ericsson om värvningen:

- Vi kände att vi var lite för få spelare framåt och ville ha in någon som kan spela på flera positioner. I Jack får vi in en spelare med en väldig speed och han har egenskaper som kan förändra en matchbild. Han kommer med sina kvaliteter att spetsa till truppen och det känns bra att få in den här typen av spelare i BK Häcken.