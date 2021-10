Officiellt: Malmö FF förlänger med talang

Malmö FF gav under måndagen besked om att klubben kommit överens med mittfältaren David Edvardsson om ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2025. Edvardsson anslöt från Grebbestads IF under 2018 och gjorde i februari i fjol A-lagsdebut i svenska cupen.

- Det är det här jag har velat hela tiden, att stanna kvar och slå igenom i Malmö FF. Klubben har gjort mycket för mig och jag har utvecklats enormt som spelare och människa de här tre åren. I Sverige finns det ingen bättre klubb att vara i, säger han i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Utlåningen går riktigt bra. Jag spelar varje match och har fått chansen att bo i ett nytt land. Så det är en bra erfarenhet som jag känner att jag växer av.

Sportchefen Daniel Andersson:

- David är en väldigt duktig mittfältare som är bra i båda riktningarna. Han är aggressiv i sitt presspel och bra i speluppbyggnaden med sitt passningsspel. Han har snabbt blivit en tongivande spelare under utlåningen och det har varit ett bra steg för Davids utveckling. Det är också ett fint kvitto på att samarbetet med Jammerbugt fungerar.

Edvardsson är i dagsläget utlånad till danska Jammerbugt FC.