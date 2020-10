Officiellt: MFF förlänger med ung mittfältare

Malmö FF meddelade under måndagen att klubben har kommit överens med mittfältaren Samuel Adrian, 22, om ett nytt kontrakt över 2023. Adrian lånades under förra sommaren ut till Kalmar FF, men ådrog sig då en korsbandsskada och gjorde först i september i år comeback med MFF i tävlingssammanhang, då han hoppade in i den 93:e minuten mot Budapest Honvéd FC i Europa League-kvalet.

- Det senaste året har varit tufft för Samuel, men han har bevisat att han förtjänar ett nytt kontrakt i Malmö FF. Jag är imponerad över hans mentala styrka och sättet han har skött sin rehabilitering, säger MFF-sportchefen Daniel Andersson i en kommentar på föreningens hemsida och fortsätter:

- Samuel besitter en stor arbetskapacitet, är trygg med bollen och har en fin passningsfot. Han har de kvaliteter vi efterfrågar i Malmö FF. Dessutom har han gått genom våra ungdomslag och då känns det extra kul att han stannar i klubben.

Adrian är också glad över att ha skrivit på ett nytt kontrakt.

- Det känns jätteskönt och ett kvitto på att man har gjort det bra. MFF är klubben i mitt hjärta. Jag har sett lagets matcher sedan jag var liten och jag har gått från ungdomsleden upp till A-laget, säger han.

22-åringen fortsätter:

- Det har varit ett krävande år med min långvariga skada, men jag har krigat på och tagit en dag i taget. Sakta men säkert har det gått åt rätt håll. Att jag skulle få komma in och spela en Europa League-match med Malmö FF hade jag haft svårt att tro för någon månad sedan. Det är hårt jobb som ligger bakom det och jag är väldigt glad över att förlänga mitt kontrakt med klubben.

Adrian har totalt sett gjort 16 matcher i allsvenskan och är den här säsongen noterad för en match med Malmö FF.