Officiellt: Rajamohan lämnar Degerfors – tredje spelaren på tre dagar att lämna

Inför den allsvenska säsongsstarten 2021, då Degerfors IF gjorde en efterlängtad comeback i allsvenskan, värvade klubben Adhavan Rajamohan från Akropolis IF där han varit en poängmaskin.

I Degerfors har det inte blivit samma succé, då Rajamohan endast noterats för en assist på 31 framträdanden för värmlandsklubben. Dock har han bara fått starta vid fyra tillfällen.

Under lördagsmorgonen bekräftat nu Degerfors att resan i Värmland stannar där för Rajamohan, som lämnar klubben vid årskiftet när hans kontrakt går ut.

- Jag vill tacka alla mina lagkamrater som blivit mina vänner för livet och alla som funnits med runtomkring laget under de här två åren. Speciellt tack till Bengan och Stisse som gör så otroligt mycket för klubben. Jag vill också tacka fansen för allt stöd och jag önskar Degerfors IF all lycka till i framtiden, säger Rajamohan till klubbens hemsida.

Rajamohan blir den tredje spelaren på bara några dagar som bekräftas lämna Degerfors. Tidigare i veckan har Rödvitt även bekräftat att Anton Kralj och Ronald Mukiibi lämnar klubben. Kralj då 24-åringens kontrakt går ut, Mukiibi genom en gemensam överenskommelse med klubben om att bryta kontraktet ett år i förtid.