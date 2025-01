Officiellt: Stiller ny sportchef i IFK Göteborg

IFK Göteborg har satt en ny sportslig organisation - efter tidigare tekniske direktören Ola Larssons avsked.

Under fredagen går Blåvitt ut med att Hannes Stiller, som varit tillförordnad sportchef senaste tiden, tar över som sportchef permanent, och kommer att ha ex-spelaren Oscar Wendt som assisterande sportchef.

Stiller kommer att ha ansvar för "herrlagets dagliga verksamhet med värvningsarbete, övergripande scoutingansvar, administration och personalfrågor".

- Vi har tagit ett stort grepp på hur vi ska arbeta på sporten. Många av dessa saker initierades under 2024 och nu tar de form på allvar. Analysarbetet under hösten har gett oss många svar på hur vi ska förändra och förbättra vårt arbete. Vi har sett över allt från hur vi arbetar med transferstrategier till spelarnas fysiska status och spelidén. Det har inneburit att några kollegor har lämnat och nya har kommit in med nya tankar, metoder och idéer. Det känns helt rätt och den nya organisationen är redo att köra igång direkt, säger Stiller på klubbens hemsida.

Annons

Wendt, som avslutade sin spelarkarriär efter förra säsongen, kommer att jobba nära Stiller, samtidigt som han går en av Svenska Fotbollförbundets ledarutbildningar.

- Det är en av de roller som har identifierats i analysarbetet och Oscar passar perfekt in med sina kunskaper och erfarenheter. Vi vill bli ännu bättre på att ta tillvara den rutin som finns hos våra tidigare elitspelare som tar klivet från planen till en civil bana. Oscar har ett stort driv och en vilja att utvecklas samtidigt som han har spetsegenskaper både som ledare och med sitt ”fotbollsöga”. Han kommer att vara väldigt aktiv i scoutingarbetet och med onboarding av nya spelare, säger Stiller.

Wendt:

- Det har varit på gång ett tag och när jag fick rollen och det organisatoriska tänket presenterade för mig var det givet att tacka ja. De frågor jag kommer att arbeta med är sådana som alltid har intresserat mig. Jag har arbetat tillsammans med många starka personer, sportchefer och andra ledare och jag hoppas att jag har kunnat plocka intressanta bitar som jag kan använda i mitt nya jobb. Jag vill vara med och ta IFK Göteborg framåt och uppåt, och jag vet att vi kommer att lyfta, säger han.

Annons

Vidare går Magnus Edlund från att vara fotbollsutvecklare till att bli ny tekniskt ansvarig. Edlund kommer att fortsätta jobba med individuell spelarutveckling för de spelare som är på väg att slå sig in i Blåvitts A-lag, samtidigt som han nu också får ett övergripande ansvar. Han kommer att "säkerställa metodik och strategi för spelarutveckling och prestation". Han har också en stödroll för tränare på alla nivåer i föreningen och är en brygga mellan akademi- och A-lagsverksamhet.

- Det är en naturlig utveckling när vi vill ta ett ännu större grepp om vår egen framgång, att vi utvecklar vår egen organisation. Vi vill vara modiga och vi har vågat vrida och vända på allt tänkbart. Att kunna slussa och vägleda unga spelare är en nyckelfråga enligt de utvärderingar vi har gjort. Vi vill få fram fler spelare som når eliten. Vi har en blåvit tråd genom hela vår sportsliga verksamhet med en stark akademi och tydliga individuella planer för alla våra spelare. Metodiken ska vara glasklar och följas i alla steg. Jag ser väldigt mycket fram emot att vara en del av utvecklingsarbetet - både för våra spelare och som en del i den nya organisationen, säger Edlund.

Annons

Ny analytiker är samtidigt Liam Wohlén med fokus på A-lagets matcher och träningar. Han har tidigare varit ungdomstränare i klubbens akademi.

- Det är en del av arbetet som jag har lagt stor vikt vid även under åren i akademin och jag har tidigare stöttat herrlaget med analys också. Att få möjligheten att fördjupa mig i det och ta steget upp i en seniormiljö är spännande. Jag känner alla nya kollegor sedan tidigare och vi kommer att vara ett starkt team, säger han.

Blåvitt kommer framöver rekrytera en fotbollschef, som övergripande boss över sporten.

- Vi är i fas med tidplanen och målet är att rekrytera en övergripande ansvarig under våren, precis som vi har meddelat tidigare. Sportorganisationen står sig väl rustad både på kort och lång sikt enligt det avslutade utvärderingsarbetet, säger klubbdirektören Håkan Mild.

Annons

Fotbollskanalen kunde i november i fjol berätta att Blåvitt tar hjälp av bolaget Onenexus med att se över sin verksamhet. Under fredagen meddelar IFK också att klubben fått stöd av bolaget under den senaste tiden med att sätta en ny organisation.

"Med stöd från bland annat Onenexus, ett företag specialiserat på rekrytering och organisationsutveckling, och genom ett omfattande internt arbete har organisationen och rollerna nu fastställts", skriver Blåvitt på sin hemsida.

Onenexus är även med och hjälper Blåvitt att hitta en ny fotbollschef.