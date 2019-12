ÖFK lär inte värva i vinter: "Inte vår prioritet"

Östersunds FK är i ekonomisk kris och i slutet av november gav Svenska Fotbollförbundets licensnämnd besked om att ÖFK inte beviljas elitlicens för kommande säsong, ett beslut som klubben sedan överklagade till SvFF:s överklagandenämnd. Beslut från överklagandenämnden förväntas i sin tur komma före jul.

ÖFK har numera ett ekonomiskt mål om att få in 20 miljoner kronor och hittills har lite mer än 14 miljoner kronor kommit in, något som går att se på föreningens hemsida. Tanken med att få in 20 miljoner kronor är även att ha en buffert till nästa säsong.

Däremot innebär inte de insamlade pengarna fler nyförvärv - trots att föreningen kommer att tappa Tom Pettersson, Jamie Hopcutt och Douglas Bergqvist till nästa säsong, samtidigt som bland annat även Dino Islamovic och Aly Keita kan försvinna.

Lennart Ivarsson, vd i ÖFK, bekräftar att föreningen inte lär plocka in nya spelare.

- Det är ju inte vår prioritet att plocka in nya spelare. Vi har ju en ganska stor och bred trupp, säger Ivarsson till Östersunds-Posten.

Däremot menar han att läget förstås kan förändras.

- Det där vet man aldrig, med en spelartrupp. Det kan ju hända saker på en vecka eller två som gör att, ja, vi kanske måste se över huset, säger han till tidningen.