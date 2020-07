ÖFK-tränaren: "Helt ärligt - Kadiri är för bra för den här serien"

Under måndagen knep Östersunds FK en poäng hemma på Jämtkraft Arena mot Helsingborgs IF. Norrlandsklubben har ännu inte lyckats vinna på hemmaplan denna säsong men närmst under gårdagen var klubbens ryktesomgärdade anfallare Jordan Attah Kadiri.

Efter matchen bekräftade han för Östersunds-Posten att han siktar på att lämna klubben.

- Förhoppningsvis. Jag kan inte säga mer än så nu. Ni får se i morgon, sa Kadiri.

Östersunds tränare Pero Kapcevic förstår att anfallaren är på väg att lämna klubben samtidigt som han pekar på att det vore en stor förlust för laget.

- Det skulle vara tråkigt för oss att en så pass ung och duktig fotbollsspelare lämnar oss. Men han är 20 år och ärligt talat, han är för bra för den här serien, säger Kapcevic till ÖP.

Expressen har tidigare uppgett att Östersunds anfallare Jordan Attah Kadiri är nära att bli klar för Lommel SK i Belgien.

Efter elva spelade omgångar placerar sig Östersund på en 13:e plats i allsvenskan.