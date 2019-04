ÖFK-ytter klev av skadad mot AFC: "Kan bli borta ett tag"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Under onsdagen tog Östersunds FK tre poäng när laget slog tillbaka AFC Eskilstuna på bortaplan. Men laget dras med skadekänningar på flera spelare.

I matchen saknades Hosam Aiesh, som vilades. Och dessutom satt Tom Pettersson på bänken, utan att vara ombytt.

I matchen tvingades dessutom ÖFK till två byten. Först klev Jerell Sellars av i halvtid och yttermittfältaren ser inte ut att var tillbaka inom en snar framtid.

- Sellars är det värre med, han kan bli borta ett tag, säger ÖFK-tränaren Ian Burchnall till Östersunds-Posten.

Den andra spelaren som tvingades till byte var Ravel Morrison.

- Ravel ser rätt bra ut, vi måste titta till honom idag. Jag tror inte att det är så allvarligt, säger Burchnall.

Nästa match för ÖFK är på måndag hemma mot Helsingborg.