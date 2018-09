ÖFK:s glädjebesked - Kroon tränade för fullt: "Väldigt sugen"

Under sommaren värvade Östersund in Simon Kroon från danska Midtjylland och den före detta MFF-spelaren fick en drömstart i sin nya klubb.

I debuten borta mot Elfsborg spelade han först fram till Curtis Edwards 1-0-mål och några minuter senare gjorde han själv 2-0 för ÖFK. Sedan dess har Kroon haft det tyngre och i hemmamötet med Sundsvall fick han kliva av skadad.

Sedan dess har mittfältaren varit borta men nu närmar han sig comeback. Under tisdagen tränade han för fullt och siktar nu på spel mot Sirius till helgen.

- Jag är väldigt sugen att komma igång igen. Att bara träna med grabbarna var kul. Det är aldrig roligt att vara skadad. Framförallt inte när man kommer till en ny klubb och blir skadad nästan direkt, säger mittfältaren till Östersunds-Posten.

Trots att Kroon var tillbaka i träningen var han tvungen att hålla igen i vissa övningar.

- Jag var med fullt ut och det var kul. Jag var lite försiktig i passningsövningarna, det är då det gör mest ont. Men det blir bättre och bättre, säger han.

I somras var ÖFK inne i en fin form men på senare tid har klubben halkat efter i tabellen. Senast blev det förlust hemma mot Malmö FF efter att ÖFK tappat en 2-0-ledning.

- Vi får hålla ihop och göra det bättre. Det är det som är grejen och vara skarpare i båda delarna. Vi hade 2–0 mot Malmö sen gjorde de ett mål och vi faller ihop. Vi får göra det bättre, säger han.

Du ser lördagens möte mellan Östersund och Sirius på C More Live 3 och kan streama mötet via cmore.se. Avspark 16:00.