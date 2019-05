ÖFK:s stjärnförvärv missar Kalmar-matchen: "Inte återställd"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Inför säsongen hämtade Östersunds FK in Ravel Morrison med ett förflutet som ungdomsspelare i Manchester United.

Engelsmannen, som också har spelat i klubbar som West Ham och Lazio, har spelat fyra matcher i allsvenska i år men mot Kalmar på söndag kommer han inte till spel på grund av en hälskada.

- Det är samma problem som förra veckan. Han är fortfarande inte återställd, säger ÖFK-tränaren Ian Burchnall till Östersunds-Posten.

Enligt uppgifter till ÖP har Morrison fått hälsporre och hur länge han blir borta är oklart.

- Nej, jag vet verkligen inte. Det är svårt att säga för det handlar framför allt om hur mycket smärta det orsakar. Jag tror inte att det finns någon risk för att det blir värre, säger Burchnall.

- Vi får fortsätta testa honom och se hur han svarar på det.

Du ser söndagens möte mellan Kalmar och Östersund på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.