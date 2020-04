Olssons lön för tre månader: 10 000 kronor

Martin Olsson är klar för Helsingborgs IF. Lönen? 10 000 kronor för tre månader. - Men inte heller det kommer belasta ekonomin, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF meddelade under onsdagskvällen att landslagsmeriterade vänsterbacken Martin Olsson, 31, är klar för klubben med ett kontrakt till den 30 juni i sommar.

Samtidigt gav föreningen besked om att värvningen inte belastar klubbens redan ansträngda ekonomi. HIF meddelade nämligen tidigare i veckan att föreningen går 17 miljoner kronor back om allsvenskan börjar i juni, samtidigt som elitlicensen då är i fara och därmed hela klubbens existens i förlängningen.

Nu förklarar HIF:s ordförande Krister Azelius hur HIF löser den biten. Olsson får nämligen endast 10 000 kronor i lön för tre månader, något som heller inte drabbar klubbens ekonomi, då de pengarna kommer från annat håll.

- Det belastar inte ekonomin överhuvudtaget, då det finns en liten, liten, liten hake. För att få lov att spela i allsvenskan måste du vara proffs och för att vara proffs måste du åtnjuta en lön om 10 000 kronor per år, men eftersom att det här kontraktet är kort har vi enats om att lönen för de här tre månaderna är 10 000 kronor, men inte heller det kommer belasta ekonomin, säger Azelius till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Så noggranna är vi nu med budskapet att vi betraktar även 10 000 kronor som viktiga kronor. Det kommer därmed inte gå över HIF:s räkning, annat än att ersättningen måste betalas ut den vägen för att han ska betraktas som anställd i proffs-termer. Bortsett från teknikaliteten kring proffs-förutsättningen som vi löst på annat sätt spelar Martin gratis.

Då får han 10 000 kronor för hela kontraktstiden?

- Ja, han får det för hela kontraktstiden, men de 10 000 kronorna kommer inte heller, nu under omständigheterna, att belasta Helsingborgs IF:s ekonomi. Vi har löst det på annat sätt.

Hur har ni löst det då?

- Det vill jag inte riktigt kommentera, då det är individuellt. Frågan hade varit mycket mer intressant hur vi hade löst det om han hade fått en anständig lön i tre månader och hur vi hade hittat dem pengarna då. Men du förstår ju själv att vi vaskar fram 10 000 kronor från omgivningen utan några stora problem när det gäller den här frågan kan jag säga.

Azelius berättar vidare att HIF-ledningen gick en kamp mot klockan för att få Olssons övergång klar innan transferfönstret slog igen.

- Klockan 19 minuter i midnatt kom förbundets bekräftelse på att han är spelklar för oss efter en mycket intensiv sen kväll i går efter en seneftermiddag delar av oss hade med diskussioner med spelarna. När vi gick in till mötet med spelarna i går visste inte jag om den här frågan. Jag har kanske trott att det här skulle kunna bli aktuellt, men Martin-frågan kom till min kännedom vid 19:00-19:30 i går och blev skarp vid 21.00. Sedan satte organisationen och jag fart på pappershanteringen och 19 minuter i midnatt fick vi en bekräftelse från Svenska Fotbollförbundet om att han är registrerad.

Det var - med andra ord - snabba ryck?

- Det är det snabbaste ryck jag har varit med om. Bröderna har varit i träning med oss under en tid, men nu blev det skarpt i nionde timmen och sedan med Robins hjälp fick fram kontrakt och underlag. Jag träffade då Martin sent på kvällen på mitt kontor för att kunna underteckna och 23:41 fick vi besked om att det var klart. Jag tror även att vi skickade in 23.36, så det var snabbt.

Azelius är även hoppfull om att HIF kan knyta till sig Olsson på ett längre kontrakt i sommar med en "marknadsmässig lön", även om det just nu var en omöjlighet.

- Martin har sträckt ut en jättestor hand som innebär att han då, med reservation för den här proffs-regeln på 10 000 kronor, spelar gratis. Det vi hoppas egentligen är, efter den här kontraktstiden, att det finns en möjlighet att knyta till oss honom på marknadsmässiga villkor och ett avtal som inte är kort, säger han och fortsätter:

- Om inte det går hoppas vi att det här möjliggör för honom att hitta alternativ som är attraktiva för honom. Gissningsvis är han efter alla dessa år i England sugen på att fortsätta där, men det är en väldigt öppen dialog. Kort tid för oss är nödvändigt eftersom att vi inte kan betala någonting och kort tid för honom är bra för att han då får känna efter om han vill hänga kvar i sin gamla hemstad eller göra något annat. Det är "win win".

Martin Olssons tvillingbror Marcus Olsson har också under senaste tiden tränat med HIF, men kommer i dagsläget inte skriva på ett liknande kontrakt, som sin bror, med föreningen. Krister Azelius berättar att Marcus i stället vill avvakta, något föreningen accepterar.

- Med samma förutsättningar är såklart tvillingbrorsan välkommen på samma sätt, så det är inte frågan om att vi har avböjt honom. Det är han som har velat ta sig en funderare över vad de här månaderna kan ge för honom i olika scenarion, men han har varit intressant och har varit intresserad på samma sätt, säger han och fortsätter:

- Om fönstret skulle förlängas och han skulle vara intresserad eller om det kommer ett fönster i sommar är det en person och spelare som såklart är intressant för oss, både som helsingborgare och självklart främst som spelare. De valde lite olika vägar i det här läget och just nu är vi glada över att Martin har valt att hänga med oss.