Omoh lättad efter Nyholms glädjebesked: "Ber för honom varje dag"

Det har gått snart ett år sedan Michael Omoh kom sent in i en duell mot AIK:s mittback Jesper Nyholm. Tacklingen med båda dobbarna före träffade olyckligt och länge har det varit oklart om Nyholm ska kunna spela fotboll igen.

Mittbacken har genomgått flera operationer och vägen tillbaka är fortfarande lång. Men tidigare i veckan kom glädjebeskedet att Nyholm snart ska börja löpträna.

- I dag kan ingenting klå mig. Helt sjukt bra. Det här är overkligt men all röntgen ser bra ut och efter en mindre operation under vecka 6 så ska jag sedan kunna börja löpträna igen, sa han till FotbollDirekt under torsdagen.

En person som blev speciellt glad över Nyholms besked var Omoh. I en intervju med FotbollDirekt under fredagen berättar ytterspringaren om hur han har haft händelsen i tankarna under hela säsongen, hur han har stöttat Nyholm och om stödet från AIK.

- Jag skulle inte kunna förlåta mig själv om skadan stoppar honom från att komma tillbaka till fotbollen. Det skulle hemsöka mig och jaga mig för en lång, lång tid framöver. När jag såg det här så blev jag väldigt, väldigt glad. Det är min högsta önskan att han ska komma tillbaka och jag ber för honom varje dag, säger Omoh till sajten.

Omoh berättar att han fanns med i omklädningsrummet efter skadan på Nyholm ändå tills ambulansen kom. Där träffade han mittbackens föräldrar som var på plats för att se matchen. Omoh berättar att de förstod att det inte var hans mening att skada Nyholm, vilket AIK-spelaren också sa.

Ända sedan skadan har Omoh haft kontakt med Nyholm.

- Den har varit bra. Det har inte varit så frekvent, jag har inte velat vara på honom hela tiden. Han ska få tid själv med det här. Så jag väntar lite, hör av mig med någon månads mellanrum. Men varje gång jag hör av mig, så pratar vi. Jag frågar honom hur livet är och han är väldigt positiv, han har varit stark och positiv hela tiden, säger nigerianen.

Under året har Omoh också haft kontakt med AIK:s sportchef Björn Wesström och lagkaptenen Henok Goitom. Omoh berättar att AIK-duon förklarat för honom att de förstod att det inte var hans avsikt att skada Nyholm och att han inte ska vara för hård mot sig själv. Trots AIK-duons stöd har det varit problematiskt, framför allt under inledningen av säsongen.

Då hade Omoh problem med att sova och dessutom tyckte han att det var jobbigt att spela fotboll. Allt eftersom blev det bättre, men tacklingen på Nyholm har ändå satt spår i hur Omoh spelar fotboll.

- Ja, i rena 50/50-situationer. Jag går inte in i 50/50-situationer om jag inte är säker på att vinna bollen. Är jag inte det så går jag inte för den. Då kliver jag åt sidan, jobbar hemåt och försöker vinna bollen i nästa läge. Sedan får jag tacklingar också, jag är en dribbler som utmanar min spelare. Det är en del av fotbollen, säger han.

Omoh spelar fortfarande i Örebro, där han har kontrakt till och med 2019.