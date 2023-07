Oscar Uddenäs om framtiden: "Kanske man söker sig vidare"

Det var inför förra säsongen som Oscar Uddenäs värvades in till Häcken från IFK Värnamo. I början gick det rätt bra och poängen trillade in. Totalt landade yttern på nio fullträffar och tre assist på 30 matcher under fjolåret.

I år har speltiden varit knapp. 20-åringen har startat fyra matcher och hoppat in i fem.

- Det var lite en kombination mellan konkurrens och lite snack om utlåning. Så då sa vi att nu får du lämnas utanför truppen. Men han har haft en god träningsvecka nu, säger tränaren Per Mathias Högmo till GP.

Situationen ändrats och det är inte längre aktuellt med en utlåning, bekräftar Hömo. Uddenäs förklarar att han velat hitta något annat.

- Det är klart man alltid vill ha speltid och om man inte får det i Häcken kanske man söker sig vidare, säger han.

- Man måste nog göra det lite (bli förbannad). Man får ett driv inom sig att man måste bli ännu bättre.

Häcken möter AIK på bortaplan under lördagen.