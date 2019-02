ÖSK-kugge vill ha in något nyförvärv till: "Bra spelarmaterial - men känsliga för skador"

Örebro SK tappade i vinter tre ordinarie startspelare från i fjol - poängspelarna Nahir Besara och Kennedy Igboananike, men även försvararen Sebastian Ring. In kom i stället bland annat Martin Broberg från Norge och Daniel Björkman från BK Forward i fjol, medan rutinerade anfallare Viktor Prodell anslöt från Elfsborg i år.

ÖSK-kuggen Michael Almebäck anser att Örebro går in i försäsongen med en bra trupp, men att det kan behövas någon förstärkning ytterligare till nästa säsong.

- Vi har blandning mellan lite mer erfarenhet och lite yngre spelare i år. Det är många talangfulla, unga spelare som förmodligen kan blomma ut och ta nästa kliv den här säsongen. Jag tycker Dennis Collander, trots sin unga ålder, varit väldigt duktig hittills på träning och i match när han spelat. Prodell tror jag också blir en bra spelare för oss. Det är en hårt jobbande forward som gör mycket mål, säger Almebäck till Fotbollskanalen.

- Just nu tycker jag att vi har ett bra spelarmaterial, samtidigt som vi är lite känsliga för skador. Så någon till värvning tror jag inte vore helt fel att ta in, fortsätter han.

Örebro har under de senaste säsongerna radat upp mittenplaceringar i allsvenskan. I fjol blev det en niondeplats, under 2017 en elfteplats, under 2016 en niondeplats och under 2015 åter en niondeplats i tabellen. Vad krävs egentligen för att ÖSK ska lämna ingenmanslandet och lyfta i tabellen 2019?

- Det gäller att träffa rätt i värvningar, hitta spelare som ekonomiskt sätt inte belastar truppen, men som ändå gör skillnad. Vi är relativt många som har spelat ihop ett tag och känner varandra bra, vilket är en fördel inför kommande säsong. Samtidigt så är ekonomiska muskler inom fotboll svårt att tampas med, men det är självklart ingen omöjlighet att överraska då och då.

Almebäck, som i fjol skrev nytt avtal över 2021, tror på en ljus framtid i Örebro.

- Jag tror och hoppas att ÖSK har något intressant på gång. Det är som jag nämnde tidigare, många duktiga unga spelare som har en potential att blomma ut. Spelarförsäljningar är en ekonomisk faktor som har stor betydelse för hur mycket pengar klubben har att röra sig med inför varje säsong, säger backen.

- ÖSK har kanske haft lite problem att både sälja och få fram yngre spelare som är redo att ta nästa kliv, men med nuvarande tränarstab och spelartrupp så tycker jag det ser lovande ut inför framtiden. Både Axel, Daniel och övriga i teamet är väldigt bra på att kommunicera och hjälpa de yngre grabbarna, fortsätter han.

Örebro träningsspelar härnäst på måndag mot Pakhtator Tashkent. Matchen börjar klockan 12.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.