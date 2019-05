ÖSK-talangens facit - fyra mål på sju matcher: "Är bra i boxen"

Fyra mål på sju matcher hittills under allsvenska debutåret. Det är 20-årige ÖSK-talangen Jake Larssons facit under våren. - Det har börjat lite över förväntan, säger han till Fotbollskanalen.

Tidigare Hammarby-talangen Jake Larsson, 20, skrev inför den här säsongen på för Örebro och har under våren fått gott om speltid i allsvenskan. Anfallaren gjorde allsvensk debut med ett inhopp i premiären, första målet i femte omgången mot Elfsborg och är numera noterad för fyra mål på sju spelade seriematcher.

Senast blev det ett mål mot Östersunds FK - och efteråt blev Larsson hyllad av lagkamraten och målvakten Oscar Jansson som kallade 20-åringen för "vår 'golden boy'".

- Allihop gör en väldigt bra match. Jag tycker att en sådan kille som Simon Amin kommer in och gör en jättebra match. Sedan har vi ju vår "golden boy" Jake som återigen gör mål. Det är jättekul att se att de ungarna kommer in och presterar, sa Jansson till C More då.

Jake Larsson blev glad när han hörde om målvaktens beröm.

- Det är extremt kul och speciellt från en så stor spelare och fantastisk målvakt som Oscar. Det är kul att han säger så om mig och det "boostar" mitt självförtroende. Jag uppskattar beröm och särskilt när det kommer från en lagkamrat. Då uppskattar man det ännu mer, säger han till Fotbollskanalen.

20-åringen är även själv nöjd med sin inledning av säsongen.

- Det har börjat lite över förväntan och gått lite snabbare än vad jag trodde. Jag tänkte att jag skulle vara nöjd om jag får starta någon match här och där under första året, men nu finns det ingen anledning att slå av på takten. Det har ändå gått okej, säger han.

Larsson fortsätter:

- Jag kör alltid hårt på träningar, sliter och visar tränarna att jag ska spela. Jag kom även in i ett läge när vi fick en skada och då fick jag chansen och gjorde det bra. Jag ska bara fortsätta att bevisa att jag ska vara i startelvan. Det är inte svårare än så, man måste ta chansen när man får den.

Vad har det betytt för dig att få igång poängskörden direkt?

- Det ger såklart en "boost" att göra fyra mål och att producera mål och poäng. Jag vill hjälpa laget, ta tre poäng och vinna matcher, men det har såklart "boostat" mitt självförtroende mycket och det är alltid kul att göra mål.

Du har gjort ett par "måltjuvsmål". Är du en klassisk måltjuv?

- Det beror på hur man ser på det. Första målet var en tåpaj mot Elfsborg och andra två var returer, ett på eget skott och ett på en annan kille i lagets skott. Jag är bra inne i boxen och det är bara att läsa var bollen hamnar. Det var två bra tillfällen mot Sundsvall och sedan även i boxen mot ÖFK. Det är alltid kul att göra mål oavsett om det är måltjuvsmål.

Larsson har nu siktet inställt på att fortsätta leverera i allsvenskan. Han funderar inte över en framtida flytt utomlands, vilket det lätt kan börja pratas om och spekuleras i efter poängleverans av en ung spelare i allsvenskan.

- Jag försöker bara fokusera på det som händer här och nu. Jag tänker inte så mycket på om det finns intresse från andra klubbar. Jag fokuserar på nästa match och träning, allt annat får man ta vid rätt tillfälle. Jag har inget fokus på det, jag har bara fokus på Örebro.

Härnäst väntar under måndagskvällen bortamöte med Sirius hemma i Närke.

- Det kommer att bli en kul match att spela. Det är en viktig match både för oss och Sirius, då Sirius har en poäng färre än oss. Det vore skönt om vi kan vinna matchen, men det kommer bli tufft. Det finns inga enkla matcher och vi ska följa vår matchplan och bara köra på.

Matchen börjar klockan 19.00 på måndag och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.