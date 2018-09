”Paka” osäker till spel mot Elfsborg: ”Ett litet frågetecken”

Patrik Karlsson Lagemyr var borta under hela vårsäsongen på grund av skada, men i slutet av juli gjorde han comeback i Göteborgs möte med Brommapojkarna. Sedan dess har ”Paka” åkt in och ur i Blåvitts startelva och inför söndagens västkustderby mot Elfsborg är han ett frågetecken.

- Paka är ett litet frågetecken. Han fick en smäll på foten med lite svullnad, så vi får se. Förhoppningsvis kan han vara med, säger Göteborgs tränare Poya Asbaghi till Göteborgs-Posten.

Den offensiva mittfältaren stod över fredagens träning och fanns inte med i slutet av lördagens. Men enligt honom själv är det ingen större fara.

- Det är inget speciellt. Vi skulle rotera lite i dag. Vissa dagar kanske jag avvaktar med fotbollen och tar rehab för att få ner belastningen. Och i går hade jag lite stelhet i framsidan, säger han.

Du ser mötet mellan Göteborg och Elfsborg på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.