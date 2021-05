Paulsen bekräftar att han lämnar - och hintar om Bajen-återkomst?

För en vecka sedan rapporterade Expressen att Hammarby bara var detaljer från att göra klart med mittbacken och publikfavoriten Björn Paulsen, som spelade i Bajen mellan 2017 och 2019.

Ingolstadt säkrade under söndagen sitt avancemang till 2. Bundesliga och nu bekräftar mittbacken själv att han kommer att lämna.

"I går slutade äventyret i Tyskland så som ett riktigt äventyr ska sluta. Med en bra avslutning. Vi gick upp till 2. Bundesliga efter en totalseger mot Osnabrück i play off med 4-3. Jag vill tacka alla medspelare, supportrar och andra kring klubben två och ett halvt år som varit fantastiska", skriver han på Instagram.

Paulsen skriver också hashtagen ”#strongasfuck” vilket kan vara en hint om just en återkomst till Hammarby. Referensen kommer från en intervju som gjordes i C More av Alexander Axén som då benämnde dansken som ”strong as fuck”, vilket blev en stor snackis.