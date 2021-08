Peking-försvararen ska stoppa Marcus Berg: "Det får vi se efteråt..."

På måndagskvällen ställs kamratföreningarna IFK Göteborg och IFK Norrköping mot varandra på Ullevi. Viktiga poäng står på spel för två lag som hoppas hänga på i kampen om Europa-platserna. En fin period på tre raka vinster för Peking, där laget bland annat slog Malmö FF, har följts upp av två raka förluster mot Häcken och Hammarby. Nu hoppas försvararen Viktor Agardius att Norrköping ska hitta tillbaka på vinnarspåret.

- Det är en ny match. En tuff match såklart mot ett Göteborg som också kommer från en tung match som de förlorade (mot Varberg). Det kommer bli mycket kamp för det är viktiga poäng som står på spel, så det ska bli intressant att spela matchen, säger han till Fotbollskanalen.

Hur påverkar det er att ni har två raka förluster?

- Man kan se det på olika sätt. Visst är det tungt att förlora matcherna. Vi vill ju vinna alla. Men om man ser i matcherna hur det sett ut tar vi ändå med oss mycket bra grejer som vi gjort i matcherna. Men så är fotbollen – ibland går det vägen och ibland inte men vi har fortsatt bra självförtroende i gänget. Vi har gnuggat på de grejerna som vi behöver få till för att vinna de här tuffa matcherna, som det varit nu de här två senaste.



Ni har sex poäng upp till Elfsborg på Europaplats. Hur viktigt är det att vinna ikväll för att hänga på där?

- Det är klart att vi vill hänga på. Och det är viktiga poäng som vi vill åt här nu. men vi får fokusera på vår prestation här och nu. De grejerna som vi gjort bra och försöka få till det vi slipat på. Då hoppas jag att det ska gå vägen.

En del som blir avgörande för Peking är hanteringen av Blåvitt-stjärnan Marcus Berg. Eftersom Agardius spelar till vänster i trebackslinjen lär han hamna i en del dueller med den forne landslagsmannen.

- Han har en smarthet i sitt spel. Han har spelat många år utomlands och byggt på sig erfarenhet för att göra det jobbigt för försvararen. Han kanske inte har den där snabbheten kvar, men har andra goda egenskaper som man måste se upp med.

Hur högt rankar du Marcus Berg bland anfallarna i allsvenskan?

- Det är svårt att säga… Nu har jag inte mött honom ännu så då kan man inte säga någonting, utan det får vi se efteråt, säger han skrattandes.

Att Blåvitt plockat in flera stora namn - ger det er motståndare mer tändvätska att sätta dit dem?

- Nej, det tror jag inte. Jag tänker i alla fall inte så. Man går in med samma tänk som vilken match som helst. Spelarna de fått in är ju spelare som bra karriärer. Det är rutin så det visslar om det i Göteborg. Det ska man inte underskatta alls.