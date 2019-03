Peking-mittfältare missar premiären: "Blir inget i helgen"

IFK Norrköping premiärspelar på söndag borta mot Helsingborgs IF i allsvenskan på Olympia. En spelare som tidigare var osäker till spel var mittfältaren Simon Thern - och nu står det klart att han inte kommer till spel i premiärmatchen. Detta efter en smäll på fotleden under lördagens träning, rapporterar NT.

- Det blir inget i helgen. Jag känner att det går inte, jag siktar på att förhoppningsvis vara frisk till nästa vecka, säger Thern till NT.

Thern berättar vidare för tidningen att han har ont med anledning av smällen och att han har en svullnad, vilket gör att han inte kan springa ordentligt. Mittfältaren menar däremot att det inte är en långvarig skada.

- Nej (om han genomfört en röntgen), men vi har gjort ultraljud och den visar en form av svullnad och att det är vätska runt svullnaden. Det är inget långvarigt men jag kan inte göra mig själv rättvisa. Det är signalerna från kroppen, säger han till tidningen.

IFK Norrköpings premiärmöte med HIF börjar klockan 17.30 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.