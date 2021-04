Peking-stjärnan om ny utlandsflytt - och Norlings intåg: "Högre kravbild"

IFK Norrköping-anfallaren Christoffer Nyman, 28, imponerade i fjol med 18 mål på 28 seriematcher och vann skytteligan i allsvenskan. Samtidigt hade Peking en speciell säsong, då laget inledde väldigt bra, men sedan tappade mark till toppen och slutade på sjätte plats i serien.

Nyman gjorde ett knäingrepp efter säsongen, men är nu redo för spel. Däremot menar han själv att det troligaste är att det blir ett inhopp i söndagens premiär mot Sirius på hemmaplan i allsvenskan.

ANNONS

- Jag har förberett mig under hela försäsongen för att kunna vara med i premiären. Sedan är det en uppbyggnadsfas i matchandet i sig, så jag är inte redo att starta och spela en hel match, men jag är förberedd, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag vill inte gå på för hårt direkt, då jag ändå har haft det här problemet under en längre tid. Vi har haft tålamod under försäsongen och verkligen väntat och varit extra försiktiga. Därmed blir det en liten process under första delen av säsongen, men jag kommer ändå att vara med och spela.

Nyman var i fjol vice lagkapten i Peking, men har inför årets säsong fått ännu mer ansvar som officiell lagkapten i klubben. Det är en roll och ett ansvar som han trivs med.

- Det är otroligt stort. Jag var vice i fjol, men att bli officiell lagkapten känns fantastiskt. Det är en stor ära och jätteroligt. Det är svårt att sätta ord på det, men det är jättestort, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Jag tycker att det är viktigt att få alla att må bra och vara tillgänglig för alla. Jag vill försöka få alla att prestera sitt bästa. Det är så jag fungerar som människa, jag vill att folk runt omkring mig ska må bra. Jag tror att det ger den bästa utvecklingen, samtidigt som jag vill ha en större roll på och utanför planen.

En hel del annat har också hänt i Peking sedan förra säsongen. Bland annat har Jens Gustafsson lämnat, medan Rikard Norling kommit in som ny chefstränare i klubben. Nyman har bara positivt att säga om Norlings intåg i IFK Norrköping.

- Han kom in direkt med sina riktlinjer och hur han vill spela taktiskt och allting. Vi har egentligen gnuggat taktik och teori under hela försäsongen. Jag har fått en väldigt positiv bild av honom och hela ledarstaben. Det är rakt, tydligt och en högre kravbild. Samtidigt är de också ödmjuka inför uppgiften och har en bra jargong. Jag har jättemycket positivt att säga.

ANNONS

Hur visar sig en högre kravbild i vardagen?

- Det är att det ställs krav på träningarna. Det gäller att ha rätt fokus och vara påkopplad, då det är grejer som ska sitta till premiären. Det märker man ganska tydligt med kraven som ställs på träningsplanen. Vi har även haft mycket mer teori än tidigare. Där är det också en kravställning, då man måste vara med och ta in. Om man inte förstår måste man fråga och få hjälp.

Hur skiljer sig Rikard Norling från Janne Andersson och Jens Gustafsson, som du också haft som tränare i klubben?

- Jag skulle säga att Rikard sticker ut mest. Janne och Jens var ganska lika. Rikard kom in med en annan kravbild. Han har vunnit med klubbarna som han varit i innan, så han vet lite om vinnarmentalitet och vad som krävs för att vinna. Jag skulle säga att hans pondus och tydlighet är den största skillnaden. Janne och Jens var väldigt tydliga på sitt sätt, men jag skulle säga att Rikard sticker ut lite mer på det sättet.

ANNONS

Media tippade nyligen Norrköping på femte plats i allsvenskan. Nyman bryr sig inte om att andra klubbar hypats mer inför säsongen. Han vill att Norrköping ska slåss i toppen av tabellen.

- Det är många andra klubbar som hypas upp av olika anledningar, men jag känner att IFK Norrköping ska vara där uppe. Vi är en toppklubb och det vet vi om. Vad media gillar att skriva om är en annan sak, men jag anser att vi är där uppe och sedan får man tippa hur man vill. Jag och många andra anser att vi är en toppklubb och vi ska vara med och kriga där uppe. Sedan kan det gå åt helvete också, säger han och skrattar.

Är målet att slåss om SM-guld i år?

- Ja, absolut. Jag tycker att vi ska vara där uppe och kriga om det. Det är samtidigt svårt att spekulera inför en säsong, då det är 30 matcher som ska spelas, men på förhand tycker jag absolut att vi ska vara med där uppe och kriga.

ANNONS

Nyman trivs även för egen del utmärkt i Norrköping. Trots 18 fullträffar i fjol kopplades han inte ihop med en flytt i vinter. Han menar att han just nu fokuserar på Peking.

- Jag vet inte om det var aktuellt. Jag visste att jag skulle göra en operation efter säsongen och att det skulle ta tid. Jag var väl mer inställd på att göra den och sedan komma tillbaka efter det. Mitt fokus var därmed på att vara här och komma igång igen.

Nyman har tidigare tillhört tyska laget Eintracht Braunschweig på utländsk mark i två och ett halvt år, men vände inför 2019 hem till Peking igen. Han medger att det lockar med ett nytt utlandsäventyr.

- Ja, det lockar absolut, men samtidigt ska det också vara rätt. Det ska klaffa fotbollsmässigt och personligt, samtidigt som det beror på vad man värdesätter just då när det kommer ett intresse. I grund och botten lockar det. Jag hade en fantastisk tid i Tyskland och det skulle vara jätteroligt att uppleva något liknande igen, men just nu är allt fokus här och jag trivs jättebra här.

ANNONS

Det är ingen stress?

- Nej, jag har absolut ingen stress. Det känns som att vi har något spännande på gång med Rikard och alla nya, säger anfallaren.

IFK Norrköping ställs under söndagen mot IK Sirius hemma i den allsvenska premiären. Därefter väntar Djurgården borta i den andra omgången och Halmstads BK hemma i den tredje omgången.