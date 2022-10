Petersson om utgående avtalen - och Maxwell: "Viktigt att hitta en lösning"

Kalmar FF har i år imponerat stort och är på fjärde plats efter 25 omgångar i allsvenskan. Smålandslaget har två poäng upp till trean Hammarby och är därmed med i kampen om Europa-spel till nästa säsong.

Samtidigt sitter ett antal spelare på utgående avtal - Adnan Kojic, Johan Stenmark, Filip Sachpekidis och Papa Diouf.

Sportchefen Jörgen Petersson berättar att samtal förs med spelarna.

- Jag har en dialog med alla fyra, och alla som har utgående avtal oavsett om det är de eller ledare, så har jag en dialog och den påbörjades för några veckor sedan. Sedan får vi se vad det till slut mynnar ut i, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

Är det någon av de fyra som du är hoppfull kring med en förlängning?

- Jag vill inte kommentera något om det just nu. Det enda jag säger är att vi har en diskussion och dialog med dem. Det är en lite speciell situation med Adnan och Papa, då de kom in på korta avtal när vi hade lite bekymmersam numerär i truppen, så det är ett lite annat utgångsläge för dem, men vi kommer återkomma när vi kommer vidare eller om det tas några beslut, säger han.

Vidare är även brassen Maxwell utlånad till den brasilianska klubben Guarani Futebol Clube över säsongen. Han har i grunden kontrakt med Kalmar till den 31 augusti nästa år, men lär lämna Smålandsklubben framöver.

- Låneavtalet med Guarani går ut, så han är tillbaka här i januari om inget händer, säger Petersson och fortsätter:

- Om vi hade löst att han varit utlånad kontraktstiden ut, så hade vi för både hans och vår skull försökt lösa det, men nu är det inte så. Vi jobbar på och ser på hur den lösningen ska kunna bli. Vi jobbar med det och det har vi gjort en tid.

Då blir det ett nytt lån eller en permanent flytt?

- Ja, vilket som kan gå. Eftersom att han inte har så lång tid kvar på avtalet är det viktigt att hitta en lösning för Maxwell. Han är en jävla bra kille, men som kommit snett in på det här. Då är det viktigt att hitta en lösning som fungerar för honom och som är bra för oss.

Maxwell har totalt sett gjort 14 seriematcher, samtliga under 2019, med KFF i allsvenskan. Under senaste åren har han varit utlånad till brasilianska klubbarna Cuiabá Esporte Clube, Sport Club do Recife och Guarani Futebol Clube.