Polisen vill se klubbar ta större ansvar: "Får tömma arenan och spela färdigt - om det krävs"

Under fjolårets allsvenska säsong var det, vid sidan av det sportsliga, ordningsstörningar i samband med flera matcher, som pyroteknik, våld och inkastade föremål, vilket resulterade i att flera matcher avbröts tillfälligt under olika långa perioder, däribland guldmatchen på Eleda Stadion.

Polisen gick i tisdags ut med en summering av ordningsläget i svensk elitfotboll (allsvenskan, superettan och svenska cupen) under 2023, och slog fast att antalet matcher med "allvarligt ordningsläge" och "allvarliga incidenter" ökade kraftigt. I rapporten framgick det bland annat att 24 matcher i fjol uppvisade ett "allvarligt ordningsläge", där arrangören bedöms "förlorat kontrollen över tillställningen", och polisen behövt sätta in åtgärder för att "återställa ordningen".

Samtidigt stod det i polisens pressutskick att det finns en "tydlig negativ utveckling med ökad förekomst av våld och hot mot tjänstemän och andra besökare” på matcher, där cirka 100 poliser och ett stort antal ordningsvakter utsattes för våld i sin yrkesutövning under den gångna säsongen.

Per Engström, sektionschef vid polisens nationella operativa avdelning, ser utvecklingen som allvarlig, och nämner framför allt utskjutande pyroteknik som ett stort problem under 2023. Samtidigt poängterar han även att det fortsatt är ett problem vid identifiering med maskerade supportrar.

- Det dök upp en del nya fenomen, och framför allt utskjutande pyroteknik, som var ett nytt inslag. Det användes också bangers vid olika tillfällen, samtidigt som vi hade planinvasion och kanske mer organiserad maskering med exakt likadana kläder eller overaller. Det stack ut vid olika tillfällen, och framför allt är det utskjutande delar, som kan skada publik, spelare och funktionärer på ett helt annat sätt. Det har inräknats. Med gällande visitering med mera, så kan visiteringen inte varit gjord på ett tillräckligt bra sätt. De där sakerna kan inte komma in via publikingångar, så de är insmugglade eller också har de på annat sätt planterats in på anläggningar i förväg. Det är allvarliga säkerhetsbrister, säger polischefen till Fotbollskanalen.

Engström anser att det brustit i arrangörers säkerhetsarbete kring matcher.

- Det är överlag ett bristande säkerhetsarbete utanför arenor. Utifrån terrorhotbild 4 har man absolut inte vidtagit de åtgärder som förväntas av en arrangör, säger han och fortsätter:

- Det är naturligtvis påtryckningar. Arrangörer styr inte över arrangemang, det är uppenbart. Det finns olika fraktioner på läktare som tycker sig bestämma det här, och arrangörer ligger under press på olika sätt att underlåta att leva upp till säkerheten, och det är beklagligt, då man utsätter publiken, spelarna, alla som är på arenan för en säkerhetsrisk.

Polischefen vill nu helt enkelt se arrangörer ta större ansvar framöver.

- Vi hoppas att arrangörsansvaret ska genomsyra de här arrangemangen, att de tar större ansvar och avbryter matcher när de behöver avbrytas för att rätta till säkerhetsbrister, men vi hoppas naturligtvis att säkerhetsarbetet är så pass bra att man inte behöver avbryta matcher. Men vi kommer nog att titta ganska mycket hårdare på saker som utskjutande pyroteknik och liknande. Vi har samtidigt fått några löften om att man inte ska kasta och skjuta saker, och vi hoppas på att få slippa scenerna som vi såg under 2023. Vi vill inte ha skadade personer på de här arrangemangen. Det har också med allmänhetens förtroende för säkerheten på de här arrangemangen.

Polismyndighetens villkorstrappa har sedan tidigare blivit ersatt av en exkluderingsstrategi, som i korta drag går ut på att identifiera och stänga av individer som begår lagbrott på arenor. Supportrar kan exkluderas på två sätt: antingen via åklagare som delar ut tillträdesförbud, eller via berörd klubb som delar ut en så kallad arrangörsavstängning. Samtidigt har även Johan Lindvall, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan), öppnat för fler nya åtgärder för att få stopp på ordningsstörningar.

På frågan om vad Engström ser att fotbollen behöver vidta för åtgärder är svaret följande:

- Vi måste höja säkerhetsmedvetandet på framför allt säkerhetsorganisationerna i arrangörsdelarna. Det går inte att hantera det på det här sättet, att bara säga att det här inte är så farligt eller något annat. Man måste utbildas mer, säkerhetsplanen måste utarbetas på olika sätt, man måste vara beredd att ta ett större ansvar som arrangör, bryta matcher när det behövs, och vidta olika säkerhetshöjande åtgärder, exempelvis direkt under match.

Engström ser att matcher kan behöva avbrytas, där läktare töms snarare än att matcher spelas klart en annan dag, men menar samtidigt att det är upp till fotbollen att bestämma det.

- Ja, sportsligt är det väl så att man får tömma arenan och sedan spela färdigt - om det krävs så sett - men det finns regelverk för det inom fotbollen, som de ska efterfölja kring hur det hanteras, så det överlämnar vi till arrangörer och till fotbollen att hantera de bitarna. Men utifrån min personliga åsikt riskerar sporten att störas. Det kommer slå tillbaka på idrotten och intresset - om man kan störa en match och påverka ett resultat med mera. Det ligger däremot inte under vårt ansvar, då det är upp till fotbollen att hantera den frågan.

Tror du att nya åtgärder kan leda till fler avbrutna matcher i år?

Vad har polisen fått för besked från Sef och arrangörer kring nya åtgärder inför den här säsongen?

- Det enda beskedet vi har fått är att det här inte ska upprepas. Sedan vet jag att man jobbar oerhört intensivt med diskussioner med klubbar och säkerhetsansvariga, för att komma fram till någon typ av lösning. Vi är helt överens, och stödjer fotbollen i det här säkerhetsarbetet. Man måste hantera den här frågan.

Engström tycker samtidigt också att exkluderingsstrategin är vägen framåt.

- Det fungerar, och vi har sagt att det här tar ett antal år, innan det ger effekt. Vi har en femårsplan, och har kommit ungefär två och ett halvt år in på den planen. Vi fortsätter att arbeta tillsammans med Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, och vi är helt överens om att det som inträffade under 2023 var helt oacceptabelt. Vi är helt överens, och det här får inte upprepas. Det har alla inom den högsta ledningen inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet skrivit under på. Vi måste fortsätta att jobba gemensamt med det här. Det här är inte en polissak, utan det här är en sak för fotbolls- och idrottsrörelsen att stävja tillsammans med arrangörer och vidta vissa åtgärder.

Han menar även att det finns en förståelse för att det inte är en lätt situation för klubbar.

- De har naturligtvis inte en lätt uppgift. De har olika typer av fraktioner, som trycker på deras verksamheter med hat och hot och så vidare. Det är väl inget som de delger oss direkt, men vi kan göra en egen analys av att de inte har en lätt situation. Vi stödjer naturligtvis dem i det här arbetet. Vi hoppas att de kommer fram till någon lösning på det här problemet. Vi vill inte ha ytterligare skador på varken personal, spelare eller påverkan på spelet. Jag hoppas att man kan hantera det på något bra sätt, säger han.

Under de senaste åren, liksom under 2023, har supportrar till och från riktat skarp kritik mot polisen. Så sent som i september i fjol meddelade AIK:s samlade supportergrupper att de brutit all kontakt med MTR, SL och polisen - efter kaosscener på en tunnelbanestation inför ett derbymöte med Hammarby IF. Videoklipp, som spreds, visade att AIK-supportrar, som var på väg till Tele2 Arena, hamnade i konfrontation med polisen. Enligt AIK:s supportergrupper valde polisen att eskalera situationen, i stället för att lugna ner det hela och se till att alla supportrar kom iväg till matchen.

Samtidigt fick en annan händelse stor uppmärksamhet i samband med ett derbymöte mellan Helsingborgs IF och Landskrona Bois i slutet av augusti i fjol. Polisen rubricerade ett supporterbråk som ett våldsamt upplopp, samtidigt som en video fick spridning, där en polis slog flera gånger med sin batong mot en person, som var på marken.

Engström tycker i grunden att det finns en bra dialog mellan polis och supportrar.

- Vi har inte brutit någon dialog med någon. Om det är någon supporterdel som har synpunkter är de välkomna att framföra dem om de bitarna. Det är uttalanden som de får stå för. Vi har fortsatt, som vi upplever det, en bra dialog med supporterpoliser och de supportrarna som vi pratar med. Jag har inte fått signaler om att det skulle vara något problem i dialogen, säger han och fortsätter:

- Det är svårt för mig att kommentera enskilda händelser. Jag tycker överlag att vi har en bra dialog med de goda supportrarna. Sedan kommer vi kanske inte överens i alla situationer, och vi pratar om individer. Vi ska eftersträva en fortsatt bra dialog, och vi har en bra dialog med de som sköter sig.

På fredag hålls ett möte, där Engström kommer närvara, precis som Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollförbundet, supporterföreträdare, socialministern Jakob Forssmed och justitieministern Gunnar Strömmer. Engström hoppas på att mötet leder till olika lösningar.

- Jag kommer att delta i mötet, och mina förväntningar är att det finns olika typer av lösningar. Sedan är det av intresse att höra vad den politiska delen tycker om den här delen, säger han och fortsätter:

- Det är nog mer diskussion, att bilda sig en uppfattning om läget och hur vi ser på olika delar från olika håll. Jag hoppas att vi tar några steg till framåt.

Vad ser du framför dig det här året?

- Jag hoppas att vi kan se mindre våld, hot och hat. Det vore trevligt om vi kunde gå mot en ljusare säsong och att alla tar ansvar, så vi kan fokusera på fotbollen i stället för det runt omkring.