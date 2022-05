Press på Milojevic inför MFF:s cupfinal mot Bajen: "Då kan det komma att gunga till rejält"

OLOF LUNDH

Cupfinal på torsdag och det är press på Milos Milojevic. Hur ser ni på styrkeförhållandena inför och tror ni Milojevic börjar ifrågasättas vid en förlust?

- Klart att Hammarby är favorit sett till form, hemmaplan och skadeläge. En cuptriumf hade onekligen lättat en aning på trycket på Milojevic, men det är klart att många i och kring Malmö FF undrar om tränaren är rätt. Tålamodet är kort i fotbollsvärlden och det är fler än huvudtränaren som är ifrågasatt i klubben och om man förlorar ännu en cupfinal kommer de negativa tongångarna att tillta i styrka. Det är inte lätt ens för MFF-ledningen när man svajar trots allt man åstadkommit.

Jörgen Lennartsson tog HIF tillbaka till allsvenskan men får sparken redan efter tio matcher. Tankar?

- Tålamodet i samhället är mindre och det spiller över i fotbollens värld. Det är inte unikt för Sverige och därför är det ingen förvånande utveckling. Ändå är det uppenbart att HIF-ledningen och omvärlden verkar ha olika syn på truppens kvalitet. Det betyder inte att man kan anse att spelarna gjort det bra, men det var rätt uppenbart att HIF kunde hamna i det här om det går emot med skador och form. Är det bara Jörgen Lennartssons fel? Nej, självklart inte. Det är ett slags självbedrägeri där omvärldens tryck tvingar fram handling. Det är som om man glömt att det krävdes kval för att HIF skulle gå upp i allsvenskan och det är knappast så att nykomlingen laddat på med nyförvärv.

Hammarby ser starkt ut och krossade Norrköping senast. Är det Bajen ni ser som guldfavoriter just nu i och med luckan till Malmö eller är något annat lag större kandidater just nu?

ANDRÈAS SUNDBERG

Cupfinal på torsdag och det är press på Milos Milojevic. Hur ser ni på styrkeförhållandena inför och tror ni Milojevic börjar ifrågasättas vid en förlust?

- Fördel Hammarby på grund av hemmaplan, att man kommer från en stark 3-0-seger mot IFK Norrköping, och att Malmö FF kommer från en minst sagt jobbig period med svaga resultat och många skador. Efter alla år av framgångar så är kraven i Malmö FF stora. Det kan tyckas orättvist efter förutsättningarna med att det har varit så många skador, men blir det en förlust i cupfinalen så måste nog Milos vinna borta mot Degerfors. Annars kan det nog komma att gunga till rejält.

Jörgen Lennartsson tog HIF tillbaka till allsvenskan men får sparken redan efter tio matcher. Tankar?

- Det känns förhastat. Det förvånar att Helsingborg efter tio matcher kastar tränaren som förde upp dom under bussen. Hade kanske haft mer förståelse om HIF hade haft en stark trupp, eller en stark startelva - men det har man inte, och det ansvaret faller ju inte på tränaren. Och sedan är man ju en nykomling. Vilka tankar har man då om sig själv? Klubben borde varit beredd på att comebacken i allsvenskan skulle bli tuff. Beslutet blir extra märkligt när man i klubben har pratat om hur viktigt det är med långsiktighet. Men med Lennartsson bort så har HIF haft fyra tränare på tre år.

Hammarby ser starkt ut och krossade Norrköping senast. Är det Bajen ni ser som guldfavoriter just nu i och med luckan till Malmö eller är något annat lag större kandidater just nu?

MARTIN PETERSSON

Cupfinal på torsdag och det är press på Milos Milojevic. Hur ser ni på styrkeförhållandena inför och tror ni Milojevic börjar ifrågasättas vid en förlust?

- Hammarby får ses som favorit med tanke på hemmaplansfördelen och läget inför matchen. Men pressen på MFF och Milos Milojevic att vinna är inte mindre för det. Det är klart att det kommer blåsa till kring Milojevic om det blir förlust även i cupfinalen. En period med ett kryss, en seger och sedan fyra raka förluster går aldrig obemärkt förbi i Malmö. Däremot tycker jag att det finns omständigheter (skadeproblemen) som borde fria Milojevic från en del kritik med tanke på att det också varit tuffa bortamatcher mot andra topplag som spelats. Framför allt borde klubbledningen se över hur truppen är uppbyggd och om kombinationen av en gammal trupp och en intensivare träning under Milojevic (vilket även klubbledningen ville ha, enligt en intervju med tränaren i Offside) verkligen är rimlig.

Jörgen Lennartsson tog HIF tillbaka till allsvenskan men får sparken redan efter tio matcher. Tankar?

- Märkligt. Visst, HIF gjorde ingen vidare säsong i fjol och borde inte ha tagit klivet upp till allsvenskan då. Kanske fanns det ett missnöje med/osäkerhet kring Lennartsson redan då? Men varför gick man i sådana fall inte skilda vägar i vintras? Att de på bara några månader under det här året skulle upptäcka att han brister i sitt ledarskap eller inte är skicklig nog, utan att ha sett det redan förra året, känns konstigt. Och om HIF, med truppen som man har, förväntade sig något annat än en kamp i botten i år borde man se sig i spegeln istället för att kicka tränaren. Allt måste ju handla om att ha tre lag bakom sig när säsongen är över och även om inledningen inte varit bra är läget inte kritiskt än vad gäller möjligheterna att säkra nytt kontrakt. Nej, sportchefen Andreas Granqvist måste verkligen ha fått läge att hugga en annan tränare som han är helt övertygad om är rätt person för laget framöver. Annars känns allt det här lite förhastat.

Hammarby ser starkt ut och krossade Norrköping senast. Är det Bajen ni ser som guldfavoriter just nu i och med luckan till Malmö eller är något annat lag större kandidater just nu?

- Jag tycker det är svårt att peka ut ett enskilt lag som favorit just nu. Hammarby ser lovande ut men har ju inte gjort något ryck och de har fortsatt saker att bevisa i längden. Pressen att ta hem guldet ligger fortsatt på Malmö FF men deras formsvacka har så klart öppnat upp möjligheter för konkurrenterna.