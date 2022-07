Rakips besked: "Vi kommer snacka efter säsongen"

Den 26-årige mittfältaren var ordinarie i Malmö FF under våren och startade i tolv av tretton allsvenska matcher. Men sedan skadeläget ljusnat under sommaren och MFF värvat in de centrala mittfältarna Mahamé Siby och Moustafa Zeidan har Erdal Rakip fått hoppa in i tre raka matcher för att sedan bänkas mot Zalgiris i Champions League.