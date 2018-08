Så byggs det nya Östersund – ny ledarstab, mer presspel, och nya talanger: ”Spelet ska vara likt den tidigare modellen”

På ett halvår har Östersunds FK tappat Graham Potter, stora delar av resterande ledarstab, och spelare som Saman Ghoddos, Ken Sema, Sotiris Papagiannopoulos, Brwa Nouri, Alharji Gero, och Fouad Bachirou.

En av de första som kom in för att styra upp det nya var 35-årige engelsmannen Ian Burchnall, som var tänkt att ta hand om laget i två matcher. Det ryktades om bland annat Graeme Jones (då Belgiens assisterande tränare) som ny huvudtränare. Så blev det inte, utan Burchnall blev lagets permanenta huvudtränare.

- Jag tror de ville ta tid på sig och se till att de fick in rätt personer, säger Burchnall till Fotbollskanalen.

- De tyckte att jag hade många av egenskaperna som kunde hjälpa klubben, men att de inte var säkra på vilken roll jag skulle ha då jag hade varit både assisterande och huvudtränare tidigare. Det viktigaste var att de ville ha mig, och att jag tog tag i allt där och då. Jag tror att de kände att spelarna lyssnade på mig och att de var positiva till spelsättet, och att det då inte behövde göras fler förändringar.

Än så länge har resultatet varit sex vinster, en oavgjord, och en förlust. Burchnall själv hade bara haft ett huvuduppdrag tidigt, i norska Viking där förutsättningarna var dåliga och han fick lämna trots att fansen ville ha kvar honom. Innan det hade han jobbat i ungdomsfotbollen i England och som assisterande tränare i Norge.

- Jag lämnade en klubb som plockades isär och var på väg neråt. Jag sa till mig själv: ”Jag ska gå in i en klubb först när jag hittar en som ger mig en miljö där jag kan bli bättre och utvecklas”.

- När jag pratade med Östersund så pratade de om min tränarutveckling. Jag tog mitt första huvudtränarjobb när jag var 33 år och jag hoppas vara kvar i fotbollen i många år. Jämfört med vad jag kan komma att veta i framtiden så vet jag nästan ingenting nu. Jag lär mig hela tiden. Jag tror att min potential som tränare är varför jag blev anställd.

- Och även sättet som jag tänker fotboll på var anledningen till att jag togs in. Jag vill att spelet ska vara likt den tidigare modellen. Jag gillar att vara på träningsplanen, utveckla spelare. Jag gillar att jobba med individerna för att försöka göra dem till bättre spelare och bättre människor.

Burchnall och Östersund hade också i uppdrag att sätta ihop en i stora delar ny ledarstab. Nyanställningarna blev de assisterande tränarna Shaun Constable, Brian Wake, och analytikern Rafael Roldán Bermúdez.

Constable är 50 år, har tio års erfarenhet som ledare i U-verksamheterna i Leeds och Stoke, lärde känna Burchnall under deras tid i Leeds, och har varit i norska Sandefjord de sex senaste åren. Brian Wake har tidigare varit spelare i ÖFK, och är tillbaka efter att ha varit huvudtränare i IFK Luleå. Bermúdez flyttade från Spanien till Norge för att studera, började att jobba i en liten klubb, och blev kvar i landet efter det. Burchnall och 29-åringen Bermúdez arbetade ihop under Burchnalls korta tid i Hödd i somras.

Efter det skulle spelare värvas in.

- Ett svårt fönster eftersom scouten Kyle Macaulay, som hade gjort ett underbart jobb, lämnade. Därför kom det in nya ögon på vad vi behövde. Det viktigaste för oss var att vi fortsatte med det vi har gjort, att ta in spelare som har möjlighet att utvecklas. Rewin Amin. Simon Kroon var den äldsta, 24-25 år, och de andra spelarna vi tog in är mer av spelare för framtiden.

Förutom Kroon (yttermittfältare) och Amin (central mittfältare) kom Henrik Bellman (mittfältare) från FCK, och Jordan Flores (mittfältare, lån från Wigan) och Jerell Sellars (yttermittfältare) via Burchnalls engelska kontakter. Flores är dock skadad och är tillbaka i England några veckor, medan Sellers gjorde en fin cupmatch senast.

I höst är det snarare så att spelare som värvades i vintras ska ta mer plats. Noah Sonko Sundberg har klivit in i startelvan för Papagiannopoulos, Tesfaldet Tekie för Nouri, och Dino Islamovic har blivit ordinarie. De spelarna har fått ett halvår på sig innan de nu kliver in på allvar.

- Vi kommer säkert förlora spelare i januari också, för det är så det fungerar, och ju närmare vi kommer dit kommer vi försöka förbereda oss för det. Jag tycker klubben har varit väldigt bra på att planera rekryteringar. Vi ska fortsätta med det.

Är det någon spelartyp ni saknar?

- I sista tredjedelen har vi kanske några spelare som är lite lika. Det enda vi kanske saknar är... Alhaji Gero lämnade och var en annorlunda spelartyp. Ett annat alternativ. Förutom det är vi nöjda med det vi har.

Finns det några spelare, som har varit här ett tag, som har överraskat dig?

- Ronald Mukiibi har varit fantastisk. Han har kvalitéer som kanske inte överraskade mig, men han har gått upp en nivå sedan jag kom hit. Han är alltid bra. Sedan är det ett par av de unga spelarna. Frank Arhin har mycket potential. Tess Tekie, Patrick Kpozo.

Burchnall, som lyfter fram Sir Bobby Robson och Marcelo Bielsa som tränarförebilder, har än så länge använt flera olika formationer. Det lär dock ta ett tag innan Östersund byter formationer under matcherna lika frekvent som de gjorde under Potters ledning.

- Jag följde några av Östersunds matcher innan jag kom hit, och även jag själv som tränare hade det inte helt enkelt att följa med i exakt allt som hände på planen. Jag gillar att vara taktiskt flexibel och jag har det som alternativ, men jag kommer inte använda det lika ofta som Graham.

- Han var här i sju år och hade jobbat mycket med laget. Kollar man på Swansea nu så byter inte de runt, för det tar lång tid att nå dit. Jag har gjort det lite. Jag började med 4-3-3, ändrade till 3-5-2, och sedan 3-4-3. Spelarna här är flexibla och jag har det som alternativ (att byta formationer), men vi har nya spelare och de måste slussas in innan vi kan vara så taktiskt flexibla.

I flera intervjuer har spelarna annars pratat om att laget har blivit lite mer inriktat mot presspel och ett rakare passningsspel, är det något du har tryckt på?

- Ja. Sättet vi vill spela på är med bollen och vi vill diktera matcherna med bollen. Graham spelade så och det är klubbens filosofi. Jag gillar att attackera med fart och intensitet, och pressa med intensitet, så jag har lagt in det i träningarna och satt de kraven på spelarna.

- Vi har verkligen varit bra i några matcher, dynamiska och med bra presspel, men det är mycket jobb kvar.

Hur gäller det för din egen del, har du haft några stora lärdomar än så länge?

- I normala fall när man kommer in mitt i säsongen så beror det på att laget inte har gått bra. Då kommer man in och gör stora förändringar. Det jag gjorde var att jag kom in och lyssnade på staben, på klubben, på spelarna, för att få reda på vad som har varit bra och varför. Jag ville inte ändra på de delarna. Att lyssna istället för att komma in och säga hur saker ska vara, att reflektera mer innan jag ens började här istället för att vara alfahanen.

- Sedan kan jag nu fundera på vad jag kan lägga till för saker. Det var min största lärdom här: att komma in, lyssna och titta och observera innan jag bestämde något.

I dag möts Östersunds FK och Gif Sundsvall, en match som börjar 15.00 och sänds via C More.